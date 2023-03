Chefs se reúnem para jantar em homenagem ao Dia da Mulher no AE! Cozinha

Um encontro de gerações, celebrando a diversidade gastronômica brasileira, acontece no AE! Cozinha na noite de 07 de março, em homenagem ao Dia da Mulher. Na ocasião, tomam conta da cozinha, em um menu degustação exclusivo, a chef da casa Walkyria Fagundes e as convidadas Giovanna Perrone, do Casa Rios, Ieda Matos, da Casa de Ieda, Saiko Isawa, do Rosewood, e Bianca Mirabili, do Evvai.

Com a intenção de representar a força feminina na gastronomia, cada uma das chefs assina um prato para o evento, com suas referências pessoais de ingredientes e preparos de diferentes regiões do país.

Para começar, um couvert do AE! Cozinha, com pão de fermentação natural, charcutaria da casa, rillette de porco e manteiga noisette, harmonizado com Pampaneo Airen Natural, vinho laranja, biodinâmico e natural com notas oxidativas e bastante acidez. Na sequência, uma entrada preparada por Giovanna Perrone: crudo de pescado, tomate de árvore, dill e pinoli, que é servido com Las Blancas de Bruno Murciano, branco cítrico e com passagem por madeira, na pegada de Chablis.

O principal fica por conta de Ieda Matos, que leva bode, milho, mangaba e queijo curado, e harmoniza com Chianti Clássico Fattoria la Ripa, um clássico italiano no estilo bem raiz, com menos corpo, notas terrosas e oxidativas, porém com estrutura de taninos.

Dando início às etapas doces, quem assina a pré-sobremesa é a chef anfitriã, Walkyria Fagundes: raspadinha de cambuci, pimenta de cheiro, cachaça e gengibre com espuma de limão. Na sequência, tarte tatin de caju e sorvete com especiarias, por Saiko Isawa. Ambas acompanham Bossa Moscatel ou Demi-Sec, espumante brasileiro com açúcar residual, aromas de frutas cítricas e boa textura das borbulhas.

Para fechar, cannoli de pupunha com doce de leite e mel de abelhas nativas, por Bianca Mirabili, servido com Porto Tawny Vieira de Sousa, vinho do porto doce e oxidativo.

Continua após a publicidade

O valor da experiência é de R$260 por pessoa e, aos que optarem pela harmonização, um valor adicional de R$230. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo telefone (11) 3476-8521, para o horário das 19h e 21h30.

Serviço

Rua Áurea, 285 - Vila Mariana. Reservas: (11) 3476-8521. @aecozinha