Com o mesmo nome da fruta nativa da Mata Atlântica, bem que o bairro do Cambuci poderia estar predestinado a ser um dos polos gastronômicos da capital paulista. Mas esse não é o caso (para a tristeza dessa repórter que vos escreve, nascida e criada nas redondezas). Tudo indica, porém, que essa história deve mudar, ao menos no que depender do empresário Rodrigo Schmidt e do assador argentino Alejandro Roth. Juntos, eles inauguraram no final de junho o Parrillita Carnes y Algo Más!, restaurante especializado no clássico churrasco argentino.

Mas por que o Cambuci? Dos 15 anos em que vive no Brasil, Roth mora há dez no bairro localizado na região central da cidade. “A ideia sempre foi abrir uma ‘parrillita’ de bairro, no mesmo estilo dos muitos restaurantes de carne espalhados por Buenos Aires”, explica o assador, que também comanda a Bardêra, marca dedicada ao licor de doce de leite e a outros produtos portenhos.

E Schmidt, que, há sete anos comanda a pizzaria Di Bari, no Ipiranga - bairro vizinho - gostou da ideia do assador argentino em investir no Cambuci. “Não tinha um conceito parecido na região. E estamos próximos de outros bairros como a Vila Mariana e o próprio Ipiranga”, explica o empresário.

Salão do Parrillita Carnes y Algo Más!: o restaurante de clima despretensioso têm como protagonista a parrilla Foto: Felipe Rau/Estadão

Ao subir a rampa que dá acesso ao salão, é possível avistar a imponente parrilla (de “parrillita” mesmo, só o nome), churrasqueira ao estilo argentino de onde saem grelhados ao estilo portenho, como ancho (R$ 94), chorizo (R$ 88) e assado de tira (R$ 125, serve duas pessoas). Os entusiastas da grelha podem se acomodar no balcão, de onde é possível observar os assadores liderados por Roth, mas a maior parte da clientela prefere o salão rodeado por paredes de tijolinhos, que servem de apoio para quadros dedicados a cultura portenha.

PUBLICIDADE

Como na Argentina

Quando chegou ao Brasil, Roth trabalhava na área de TI. E, até então, o churrasco era uma forma de matar as saudades de sua terra natal. “Todo argentino sabe preparar um bom bife de chorizo, mas eu sempre fui muito curioso. Comecei a estudar para evoluir o churrasco que eu fazia em casa”, lembra o assador autodidata. Com o tempo, Roth começou a se envolver no meio, a participar de diversos eventos dedicados ao tema e acabou d a área de tecnologia. Nesse meio tempo, ele também se dedicou a produzir e comercializar o seu próprio chimichurri, molho à base de azeite, ervas e especiarias, que serve de acompanhamento para o clássico churrasco portenho.

Roth conheceu Schmidt logo que ele inaugurou a Di Bari, especializada em pizzas de estilo napolitano e com massa de longa fermentação. Deste contato, surgiu a amizade e a ideia de abrirem algo em conjunto. Durante a pandemia, em 2020, a dupla chegou a vender empanadas na Di Bari, mas a ideia sempre foi ter algo que unisse carne e fogo - paixão compartilhada por ambos. “Quando estivemos em Buenos Aires, ele (Roth) me levou em várias parrillas tradicionais. A partir daí, nós pensamos em investi nesse modelo”, explica Schmidt.

PUBLICIDADE

Assado de tira: um dos cortes portenhos que compõem o cardápio do Parrillita Carnes Y Algo Más Foto: Felipe Rau/Estadão

Algo a mais

O cardápio elaborado pela dupla para o Parrillita Carnes y Algo Más! vai além dos grelhados tipicamente portenhos. Vale começar pelas empanadas, que podem ser tanto fritas quanto assadas no forno a lenha. Elaborada com massa fininha e crocante, que é fornecida pelo compatriota do assador, Ricardo Michel, da Rotiseria Argentina, a empanada ganha recheios como ossobuco e queijo com cebola (R$ 18, cada). Outra pedida para a entrada é a linguiça feita na casa (R$ 54), que mescla carnes bovina e suína, e chega à mesa com conserva de pimentão agridoce.

Abóbora assada no forno a lenha com coalhada de ovelha e amêndoas: acompanhamento para os cortes de estilo portenho Foto: Felipe Rau/Estadão

Entre as sugestões de acompanhamento para os cortes, um dos carros-chefes da casa é a abóbora cabotiá assada no forno a lenha e servida com coalhada de ovelha e amêndoas tostadas. Outras pedidas ficam por conta dos cogumelos à provençal, com shiitake, paris, portobello e eryngui, com alho e salsinha (R$ 35, cada), além da salada caesar (R$ 32) que, na versão da casa, leva alface tostada na parrilla, molho caesar, croutons e parmesão.

PUBLICIDADE

Flan de doce de leite com creme batido: uma das pedidas para a sobremesa Foto: Felipe Rau/Estadão

Como em todo restaurante argentino que se preze, não faltam opções elaboradas com doce de leite para a sobremesa. Entre as pedidas, destaque para a panqueca (R$ 38) com doce de leite e rum da Bardêra, que chega à mesa escoltada por sorvete de creme, além de um sedoso flan de doce de leite (R$ 25), que é servido com creme de leite batido.

Com clima despretensioso, o restaurante têm ganhado fama no boca a boca e atraído uma clientela cativa, em busca de clássicos da cozinha portenha. “Nós ficamos bem surpresos com a aceitação. Temos muitos clientes fiéis, que trazem os amigos, amigos dos amigos”, celebra Schmidt.





Parrillita Carnes y Algo Más!

PUBLICIDADE

Avenida Lins de Vasconcelos, 988 - Cambuci

De quarta a sexta, do 12h às 15h e das 18h às 23h. Sábado, do 12h às 23h e domingo, do 12h às 18h

Instagram: @parrillitabr