Circuito da Seriguela: 6 restaurantes de São Paulo se unem para exaltar a fruta

Fruta sazonal que é a cara do verão Nordestino, região onde ela frutifica abundantemente entre os meses de dezembro e março, a seriguela tem apreciadores nos quatros cantos do Brasil, que não resistem a uma boa “roska”, como diriam os baianos. De cor amarelada, que também pode ganhar tons de vermelho ou laranja, ela tem sabor levemente doce e azedinho ao mesmo tempo e polpa suculenta, que rende ótimos coquetéis de pegada tropical.

Para celebrar a temporada da fruta, o chef Wanderson Medeiros, paraibano radicado em Alagoas e chef do Canto do Picuí, em São Paulo, convocou amigos para criar o 1° Circuito da Seriguela em São Paulo. Toparam a empreitada Rodrigo Oliveira (Balaio), Onildo Rocha (Abaru), Giovanna Grossi e Vanessa Civiero (Animus), Rodrigo Freire (Preto Cozinha) e Thiago dos Santos (Varal). Para a primeira edição, cada um criou um coquetel especial que ficará em cartaz até 17 de fevereiro.

Drink Pedro Bala do restaurante Petro Cozinha Foto: Laís Acsa

“Todo ano, quando começa o verão, nossos clientes começam a perguntar pela caipirinha de seriguela, um clássico. Pensei em chamar uns amigos para embarcarem comigo numa espécie de homenagem a essa fruta, tão icônica no Nordeste, e chamar atenção para a sazonalidade dos alimentos”, diz Medeiros.

Drinks com seriguela

PUBLICIDADE

No Canto do Picuí, além da caipirinha, ele servirá outras três receitas com a fruta: corrupião (R$ 40), feito com vodka, suco de limão cravo e geleia de damasco, finalizado com espuma de seriguela; joão de barro (R$ 41), e com cachaça, suco de limão, xarope de seriguela e vermute; e ainda o sabiá (R$ 42), reunião de suco de seriguela, suco de limão, gengibre, Fernet e tônica.

Já Vanessa Civiero, sócia da chef Giovanna Grossi no Animus, criou o guaraci (R$ 38) mistura de cachaça, seriguela, mel, gengibre e limão (R$ 38). No Balaio do IMS (Instituto Moreira Sales), Rodrigo Oliveira receberá a clientela com o serenada (R$ 43). Feito de cachaça branca, calda de seriguela e manga, mais limão-siciliano, espuma de seriguela com gengibre e água com gás, o drinque vem guarnecido da fruta desidratada.

Guaraci leva cachaça, seriguela, mel, gengibre e limão Foto: Thays Bittar

Rodrigo Freire, do restaurante Preto Cozinha, apostou no gin para elaborar o pedro bala (R$ 38), que, além do destilado, traz seriguela fresca, triple sec, suco de limão e uma mistura de bitters aromáticos. Badalado bar em Pinheiros, o Varal vai oferecer o guela abaixo (R$ 38). A fruta virá macerada em cachaça de jambu junto a vinagre de maçã e melaço e é uma criação de Thiago dos Santos.

O Abaru, localizado no centro histórico de São Paulo e comandado pelo chef Onildo Rocha, apresenta duas versões de drinks com a fruta. A gin tônica de seriguela (R$ 46) leva gin, água tônica e seriguela macerada. Já a soda artesanal de seriguela (R$ 20) é uma opção não alcoólica, composta por suco de seriguela, limão, xarope e água com gás.

PUBLICIDADE

Onde está acontecendo o Circuito da Seriguela?

1º Circuito da Seriguela em São Paulo

De 1º a 17 de fevereiro, em seis endereços

Abaru

Shopping Light - Acesso pelo estacionamento - R. Formosa, 157 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01049-000

PUBLICIDADE

Telefone: (11) 2853-0373

Coquetéis: Gin tônica de seriguela (R$ 46); gin, água tônica e seriguela macerada. Soda artesanal de seriguela (R$ 20); suco de seriguela, limão, xarope e água com gás.

Animus

Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros.

Telefones: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388

PUBLICIDADE

Coquetel: Guaraci (R$ 38); cachaça, seriguela, mel, gengibre e limão.

Balaio

Av. Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01310-300

Telefone: (11) 2842-9123

Coquetel: Serenada (R$ 43); cachaça branca, calda de seriguela e manga, mais limão-siciliano, espuma de seriguela com gengibre e água com gás, o drinque vem guarnecido da fruta desidratada.

PUBLICIDADE

Canto do Picuí

Rua Ferreira de Araújo, 329, Pinheiros, São Paulo.

Telefone (11) 95583-7134

Coquetéis: Corrupião (R$ 40); vodka, suco de limão cravo e geleia de damasco, finalizado com espuma de seriguela. João de Barro (R$ 41); cachaça, suco de limão, xarope de seriguela e vermute e Sabiá R$ (R$ 42); suco de seriguela, suco de limão, gengibre, Fernet e tônica.

Preto Cozinha

PUBLICIDADE

R. Fradique Coutinho, 276 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05416-000

Telefone: (11) 99114-3539

Coquetel: Pedro bala (R$ 38); gin, seriguela fresca, triple sec, suco de limão e bitters aromáticos.

Varal

Rua Artur de Azevedo, 636, Pinheiros.

Telefone: (11) 96636-0310.

Coquetel: Guela abaixo (R$ 38); seriguela macerada em cachaça de jambú junto a vinagre de maçã e melaço.