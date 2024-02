Cleo, ex-Pires, abre bar na Vila Madalena

Numa casa que mais que tudo foi casa mesmo, mas também foi fábrica de massas artesanais lionesas e espaço de bem-estar, a atriz, cantora e produtora Cleo, que não usa mais o Pires, abre seu segundo business no universo etílico-gastronômico – O Alquimista Bar.

Depois da balada Candy Sushi Bar & Club, nos Jardins, a empreitada na Vila Madalena “representa uma mistura de inovação e criatividade no mercado de bares em São Paulo, trazendo uma proposta que ainda não foi explorada na região. Nós pensamos em um ambiente acolhedor, que trouxesse um certo mistério para que os clientes possam ter experiências únicas”, define Cleo.

Abracadabra, leva doce acidulado de abóbora e é uma das apostas do novo bar da atriz e empresária Cleo Pires. Foto: Leo Martins Foto: LEO MARTINS

Para isso, ela conta com as criações de Raul Dias, também responsável pelas coqueteleiras do Candy: “Na carta autoral procurei usar ingredientes inusitados, como abóbora, pipoca, tomate, coentro, vinagre e futuramente terei também frutos do mar”.

Por ora, a maior aposta do bartender é o Abracadabra (R$ 35), “um mix de Jack Daniel’s Fire e Apple, um shrub feito com doce caseiro de abóbora-de-pescoço, maçã verde e suco de limão servido num caldeirãozinho com glitter”, embora ele acredite no potencial do Coriandrum (R$ 33), à base de gim, coentro, xarope de Curaçau Blue, pepino, limão, grapefruit e bitter de laranja.

Outro queridinho de Raul é o Alcoholic, pero no mucho (R$ 38): “Vai com brandy, uísque 12 anos, mix de vermute tinto, fernet branca, angostura, bitter de laranja e chocolate. Combina bastante com o clima da casa, principalmente quando o cliente estiver sentado escutando um jazz”.

Cleo na abertura de seu O Alquimista Bar para amigos Foto: PAULO FREITAS

No Alquimista, as apresentações musicais devem ser diárias, vez ou outra revezando-se com números de mágica. Já a partir das próximas semanas, nos bastidores do palco, serão somadas às performances leituras de tarô comandas por Mística, espécie de hostess-gerente-sensitiva que prefere não revelar o nome.

Em clima tudo ao mesmo tempo agora, é possível ter carrinho de Xeque Mate e de shots de licor de doce de leite no térreo, enquanto, no andar de cima do bar, complementam a experiência a exposição de mini garrafas de bebidas, aulas de coquetelaria e degustação de cervejas artesanais da marca Black Princess (a partir de R$ 11) orientada por sommeliers.

O Alquimista Bar

R. Mourato Coelho, 1008, Vila Madalena. Qua. a sáb., das 19h às 02h