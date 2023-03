Quem nunca saiu de um show, em um estádio, morrendo de fome? E a única opção era aquela barraquinha de hot dog logo na frente, geralmente com filas imensas? Provavelmente é isso que vai acontecer com muitas pessoas que irão aproveitar o show do Coldplay, no Estádio no Morumbi, e que sairão sem saber o que comer. Por isso, Paladar veio resolver seu problema: selecionamos restaurantes e bares que ficam abertos até tarde.

A cidade possui diversos estabelecimentos que se orgulham de permanecer abertos até altas horas, proporcionando experiências culinárias e de bebidas inesquecíveis. Então, se você está procurando um lugar para se reunir com amigos e desfrutar de uma boa comida e bebida depois do show, confira, a seguir, algumas das melhores opções em São Paulo.

Sujinho

O Restaurante Sujinho é uma das instituições gastronômicas mais icônicas de São Paulo. Há mais de 60 anos, o estabelecimento serve churrasco e pratos tradicionais brasileiros, além de ter um ambiente descontraído e acolhedor que o torna um lugar popular entre moradores locais e turistas. Além disso, é de fácil acesso, na famosa esquina da Consolação. Para quem é de carne, vale seguir pelo caminho do short ribs (R$ 49,99) e do angus (R$ 81,99). Ainda tem opção de filé de frango com legumes e arroz à grega (R$ 51,50) e o gostoso pintado na brasa com arroz à grega e molho tártaro (R$ 124,99). Pra fechar, não deixe de pedir o pudim (R$ 9,50), coberto com calda de caramelo.

Onde: R. da Consolação, 2078, Cerqueira César. 3154-5207. 12h/4h.

Restaurante Sujinho, na Avenida da Consolação (EVELSON DE FREITAS/AE) Foto: EVELSON DE FREITAS / AE

Joakin’s

Uma das hamburguerias mais clássicas de São Paulo, em atividade desde 1965 no Itaim Bibi, a Joakin’s é um dos pontos mais conhecidos quando falamos em restaurantes e lanchonetes que ficam abertos até altas horas. E o lanche não decepciona: o Backin’s é o tradicional X-Bacon Salada (R$ 44), que vem em um pão brioche macio e com a carne suculenta, e o Pollo Kin’s (R$ 42,90), com um frango à milanesa bem feitinho. Vale a pena experimentar os milkshakes, seja de Ovomaltine (R$ 41,20) ou até de churros (R$ 36).

Onde: R. Joaquim Floriano, 163, Itaim Bibi. 3168-0030. 11h/3h (sex. e sáb., 11h/5h; dom., 11h/2h).

Bar e Lanches Estadão

Aberto desde 1968, o Bar e Lanches Estadão é considerado um dos bares mais democrático da cidade. No Viaduto Nove de Julho, a casa serve o tradicional lanche de pernil. São mais de 30 peças de pernil servidas diariamente -- com cada uma pesando entre 7 quilos e 8 quilos. O tradicional sanduíche, acompanhado de uma Coca-Cola, é preparado à moda da casa ao molho de tomate, cebola e pimentão (R$ 34,90). Não quer saber de pernil? Então vá com o lombo com vinagrete e mostarda (R$ 28,90), tão bom quanto.

Onde: Viaduto Nove de Julho, 193, Centro. 3257-7121. Aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

Cícero Tiezzi, do Bar e Lanches Estadão, que serve sanduíche de pernil (NILTON FUKUDA/AE) Foto: NILTON FUKUDA/AE

High Line Bar

Ali na Rua Girassol, na Vila Madalena, o High Line mistura conceitos de restaurante e bar, com gastronomia e drinks. Instalado em um dos pontos mais altos do bairro, o complexo, que também traz elementos de arte e de música, foi inspirado no famoso parque suspenso de Nova York, de mesmo nome. Além do espaço, os drinques são bastante “instagramáveis” e tem uma boa variedade: desde clássicos, como Moscow Mule, até criativos, como uma criação da casa com vodka, limão e Angostura dentro de uma simpática boia de unicórnio.

Onde: R. Girassol, 144, Vila Madalena. 3032-2934. 18h/4h (sáb., 14h/4h; fecha dom., seg., ter., qua.).

Pinocchio Cucina

Pizzas artesanais e pratos clássicos da culinária italiana, além de drinques clássicos e outros criativos. Essa é a essência do Pinocchio Cucina, em que o chef Marcelo Mussi comanda a cozinha que fica ali na Rua Augusta com a Alameda Tietê. O lugar é apertado e tem uma pegada de bar. Dá para comer na casa uma boa pizza, como a Trufaiola (com creme de trufa, mussarela de búfala, gorgonzola, abobrinha, champignon fresco, creme balsâmico e parmesão, por R$ 98) ou a Regina (com molho de tomate, mussarela de búfala, tomate cereja, presunto san daniele e burrata, por R$ 96). De pratos, é muito boa a Cacio e Pepe (R$ 88) e Gnocchi Allo Zabaione Tartufato (R$ 105), com trufas.

Onde: Alameda Tietê, 140, Jardins. 97083-3552. 12h/5h (seg. e ter., 12h/2h30).