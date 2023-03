Com semana especial, chefs de outros estados ‘invadem’ cozinhas de restaurantes de São Paulo

Uma das cidades com maior encontro de culturas, São Paulo terá uma semana gastronômica agitada. Restaurantes da cidade receberão chefs de diferentes regiões do país que assumem as cozinhas em jantares especiais.

A seguir, confira a programação completa de jantares especiais em São Paulo na próxima semana:

Cora

O restaurante a sua natural cuisine, uma cozinha fresca com produtos típicos da região do Delta do Parnaíba, onde cultiva orgânicos em sua própria fazenda La Reserva.

O menu em 5 etapas passeia pelas praias e pela fazenda, seguindo aquele esquema (favorito) de colocar tudo no centro da mesa e compartilhar.

Snacks ‘’Da Fazenda ao Mar’': Ora-pro-nóbis, Pastrami de Dry Aged de Atum e Kimchi; Crackers de moringa, Coco e flores de bananeiras; Pão de Tapioca e Pólen

Caranguejo, Bottarga e Cajú

Bijupirá Defumado, Dashi de Tucupi e Farinha D’água

Robata de pancetta, teriyaki de alho negro

Duo Chaud Froid, Chocolate e Caramel flor de sal

As reservas são feitas pelo telefone (11)3232-4561, com o pagamento integral do menu em 5 tempos no valor de R$250,00 por pessoa (não inclui bebidas e serviço) no ato da reserva.

Serviço

Terça-feira, 15 de março

Das 19h às 23h

R. Amaral Gurgel, 344, Vila Buarque, São Paulo

(11) 3231-4561

Não há estacionamento no local.

Terraço do novo Cora, na Vila Buarque, com vista para cartões postais do centro da cidade Foto: Eduardo Magalhães

Corrutela

No próximo dia 15 de março, acontece um encontro especial no Corrutela, entre Minas e São Paulo. O chef Cesar Costa recebe o mineiro Caio Soter em um jantar com a temática central tendo dois itens ancestrais na gastronomia brasileira: o milho e o moinho de pedra.

Neste jantar, eles irão explorar toda a versatilidade do milho em pratos criativos e usarão o moinho de pedra para extrair o máximo de sabor e aroma do cereal. Eles apresentam um menu onde se equilibra a integração entre a cultura e os produtos locais na mesma equivalência, trazendo diferentes sabores, aromas e texturas que celebram a riqueza gastronômica do Brasil.

O menu será dividido em 05 tempos, onde algumas etapas serão preparadas por cada um dos chefs e outras serão criações conjuntas. Entre alguns dos pratos, César traz à mesa o cracker de milho, fígado de galinha, cacau e castanha enquanto Caio, começa com a sua broa crocante, picles de milho verde e purê de pipoca. Para a noite o serviço será apenas com menu degustação no valor é R$300,00, é possível fazer reservas às 19:30, 20:00 e 20:30 pelo site https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/corrutela.

Venda de ingressos: Tel 11 3097 9490 ou Whatsapp 11 95061-1784

Serviço

Corrutela

R. Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo

À frente da cozinha do Corrutela, o chef Cesar Costa prima pela sustentabilidade. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Notiê

Seguindo com as homenagens ao mês da mulher, o chef Onildo Rocha prepara-se para receber a premida chef Manu Buffara no Notiê. Em um menu de 9 tempos, a chef curitibana traz a essência de seu restaurante Manu para o centro de São Paulo com:

Pão manu, manteiga e pasta porco

Vieira e aspargos

Couve flor e maracujá

Lula e milho

Alho porró

Peixe e marisco

Cenoura

Ouriço e iogurte

Pétit four manu e café

A chef Manu Buffara é a convidada do Notiê Foto: Helena Peixoto

Para participar dos jantares é necessário reserva prévia, e os menus serão vendidos ao valor de R$450 (sem harmonização). Os valores arrecadados serão revertidos a instituição de apoio e acolhimento à mulher.

Serviço

Data:

15 de março - jantar chef Manu Buffara (Manu)

Horário: 19h30

Valor: R$450 (sem harmonização)

Endereço: Shopping Light - Acesso pelo estacionamento - R. Formosa, 157 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP

Link para reservas: https://booking-priceless.com.br/events/mesdamulher