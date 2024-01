Começa amanhã a primeira Pastrami Week

A fama do pastrami vem das delis nova-iorquinas, haja visto o número de fotos do icônico sanduíche do Katz’s nas redes sociais nos últimos anos. Apenas por curiosidade, vale saber que essa carne curada, defumada e temperada foi levada por imigrantes romenos aos Estados Unidos no final do século 19.

A charcutaria deliciosa, por sinal, vai bem com pão de fermentação natural, um pouco de mostarda e picles. Não à toa, tornou-se carro-chefe do paulistano Fôrno desde sua abertura, em 2018. No comecinho, o pastrami era feito com peito de wagyu, mas a demanda foi tão grande, que o chef Fih Fernandes teve de buscar uma carne com a mesma maciez e teor de gordura.

“Quase que o sanduíche de pastrami não entra no cardápio, porque o Fôrno era pra ser uma casa mais voltada para pães e pizzas, mas ele caiu nas graças do público e em um mês já representava 50% dos pedidos”, conta o cozinheiro.

Com um angus especial, hoje Fih prepara quase 5 toneladas da carne por mês e, sim, tem mais do que direito de se considerar um expert no assunto. Vai daí que ele criou um evento temático, a primeira Pastrami Week brasileira.

De 16 a 21 de janeiro, seis colegas assinam pratos “apastramados”. Dentre eles, Fellipe Zanuto (da premiada Pizza da Mooca) saiu com uma pizza de pastrami de cordeiro com pesto de hortelã, gergelim e queijo de cabra (R$ 79); Mauro Ferrari (Cozinha dos Ferrari), por sua vez, inventou um pastrami de bochecha de boi que acompanha polenta frita, tomate confit e stracciatella (R$ 49).

PUBLICIDADE

David Fonseca (do Su) concebeu um chirashi com pastrami empanado (R$ 82), ao passo que Fabio Lazzarini (do Varanda) desenvolveu uma receita de pastrami de ossobuco (R$ 56). Durante o período, todas as criações inéditas serão servidas exclusivamente no Fôrno.

Fôrno

R. Cunha Horta, 70, Vila Buarque. Ter. a qui., das 12h às 16h e das 18h à 0h; sex. e sáb., das 12h à 0h; dom., das 12h às 23h. Tel. (11) 2645-9499