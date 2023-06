Dentro do distrito da Lapa, a Vila Romana é um bairro que está passando por uma intensa transformação nos últimos anos. A região, conhecida principalmente por suas origens italiana e operária, começou a se tornar cada vez mais povoada por bares e restaurantes -- há até quem diga que a Vila Romana está se transformando na nova Vila Madalena.

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

A seguir, a seleção de Paladar com o que há de melhor para comer na Vila Romana. O roteiro faz parte de indicações de restaurantes fora da região central de São Paulo com a qualidade de avaliações de Paladar. Confira os melhores restaurantes da Vila Romana:

Cacilda

Na atividade desde 1999, o Cacilda tem um dos ambientes mais bonitos para comer um bom prato na Vila Romana -- indo desde carnes até frutos do mar. Dentre outras coisas, é gostoso o medalhão de mignon ao molho de queijo brie com risoto de funghi secchi (R$ 89) e o medalhão à Café Paris (filet mignon molho de ervas finas, parmesão, arroz com brócolis e batata noisette, a R$ 77,90). Quer sair do óbvio? Então o talharim aromatizado com limão siciliano com tentáculos de polvo, cebola roxa, tomate cereja e brócolis no azeite (R$ 84,90) pode ser uma boa opção, assim como o polvo com risoto de camarão (R$ 120).

Onde: R. Tito, 237, Vila Romana. 3679-2044. 12h/23h (dom., 12h/16h; fecha seg.).

Nelito Bar e Restaurante

Ao chegar na esquina do Nelito, você praticamente se transporta de São Paulo para algum recôndito boêmio de São Paulo ou Rio de Janeiro -- afinal, aos finais de semana, músicos ficam ali na porta e tocam bossa nova, samba e o melhor da música popular brasileira. Dentro da casa, que é apertada, mas agradável, você encontra uma deliciosa feijoada (qua. e sáb.), que é bem servida com arroz, torresmo, couve e um feijão saboroso, bem preparado (R$ 45 a pequena, R$ 80 a média e R$ 120 a grande). Qualquer dia da semana, enquanto isso, PFs de frango, carne e até berinjela parmegiana (entre R$ 40 e R$ 60).

Onde: R. Mário, 75, Vila Romana. 3877-0126. 12h/15h30 (sáb., 12h/18h; dom., 12h/17h).

Dona Felicidade

Outra boa opção de feijoada, além do Nelito, pode ser encontrada no restaurante Dona Felicidade. Um dos mais tradicionais endereços da região, que há 60 anos serve pratos com aquele sabor de “casa”, tem aquela feijoada completa (para duas pessoas, a R$ 172) com arroz, couve, torresmo, farofa, laranja e molho de pimenta, além de duas bistecas de porco. Outra opção famosa por lá é o bacalhau do Seu Mané (R$ 140), que chega na mesa com lombo de bacalhau no azeite, alho, cebola, uvas, batata portuguesa e arroz branco.

Onde: R. Tito, 21, Vila Romana. 3864-3866. 12h/23h (sáb. e dom., 12h/17h).

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Seu Rachid

O restaurante Seu Rachid é uma das boas surpresas quando falamos em gastronomia árabe em São Paulo. A casa serve, em um espaço pequeno e agradável na Vila Romana, de tudo da gastronomia árabe: esfihas de vários sabores (até R$ 9,90, incluindo as artesanais de calabresa com queijo, escarola com queijo e carne com queijo), kibes (vale o destaque para uma deliciosa opção com nozes, a R$ 11,90) e shawarmas bem servidos. O Seu Rachid ainda tem opções executivas todos os dias, podendo montar seu prato com uma proteína (kibe assado, kafta grelhada, charuto de folha de uva, dentre outros), um acompanhamento (arroz árabe, mjadra ou marroquino) e saladas. Sai por R$ 34,90.

Onde: R. Caio Graco, 373, Vila Romana. 3853-4737. 11h30/22h.

Garimpos do Interior

Como o próprio nome sugere, o restaurante Garimpos do Interior busca traduzir a cultura caipira, do interior do estado, para o cardápio da casa. É de lá um dos melhores e mais bem preparados pratos de feijão tropeiro que já experimentamos por essas bandas (saindo a R$ 52,80, no individual). Quer compartilhar o prato com alguém? Então parta para a carne de panela (R$ 88), que ainda vem com batatas, arroz, feijão, couve e farofa. Em qualquer um dos casos, vale pedir de entrada um clássico que se perdeu: pastel de angu (R$ 39,90).

Onde: R. Marco Aurélio, 201, Vila Romana. 3862-9345. 12h/15h30 e 18h/22h (qua., 12h/15h30; sáb., 12h/17h e 18h/22h; dom., 12h/17h; fecha seg. e ter.).

Casa da Tanea

O endereço é conhecido por muitos como Kitanda Brasil -- afinal, o restaurante passou pelo crivo do programa Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin. O fato é que Casa da Tanea, comandado pela chef Tanea Romão, é hoje uma das referências do bairro e com um cardápio delicioso. Eles produzem quase tudo que é utilizado nos pratos, como as geleias, embutidos, massas, molhos, temperos, caldos defumados e por aí vai. No cardápio, dá para encontrar pratos brasileiros clássicos (e bem preparados), que vão de massa até feijoada. Tudo em um ambiente aconchegante, em uma casa da década de 1920 recém reformada.

Onde: R. Catão, 893, Vila Romana. 94288-8007. 10h/21h (qua. e qui., 10h/19h; dom., 10h/15h30; fecha seg. e ter.).

Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

Frame Burger

O hambúrguer do Frame Burger entra na leva daqueles lanches mais modernos que sempre tentam ir além do pão, carne e queijo, fazendo com que muitas ideias de hambúrgueres sejam a atração da casa por si só. É o caso do Caprese (R$ 44), com pão da casa, burger de 150 gramas, mussarela de búfala, tomate cereja confitado, manjericão fresco e maionese da casa, e do Bacon Arc (R$ 42,50), com pão da casa, burger de 150 gramas, 4 fatias de bacon defumado artesanal, cheddar, alface americana, cebola caramelizada e maionese da casa. Mas, apesar dessas invenções criativas, ainda vale a pena ir no X-Salada (R$ 36), que chegou na mesa em um ponto irretocável da carne.

Onde: R. Coriolano, 921, Vila Romana. 3774-1815. 18h/23h (sex. e sáb., 17h/23h; dom., 17h/22h).