O distrito da Saúde, em São Paulo, está hoje em uma das áreas mais cobiçadas da cidade, espremido entre Jabaquara, Vila Mariana e Moema. Um desses motivos para ser cobiçado é a gastronomia da região: andando por ali, você encontra vários restaurantes japoneses, casas de lamen, comida mineira e até restaurantes com mais de 60 anos de funcionamento.

Mas, antes de definir os melhores restaurantes da Saúde, uma das primeiras e mais difíceis tarefas foi identificar o bairro da Saúde no mapa de São Paulo. Afinal, dentre eles, estão vários subdistritos que são compartilhados com bairros vizinhos. No entanto, com informações da prefeitura, delimitamos a área da atuação, incluindo os bairros de Bosque da Saúde, Vila da Saúde, Mirandópolis, parte sul da Vila Clementino e Planalto Paulista.

Lamen-Açu

União do Brasil e do Japão, o Lamen-Açu é uma aposta ousada na Saúde. O tradicional prato quente oriental ganha releituras do Pará, apresentando acompanhamentos como berinjela, tucupi e jambu. Um dos pratos mais surpreendentes é o Amazon Lamen (R$ 66), com macarrão de lámen, moyashi, negui, hakusai, ovo, camarão, naruto, kikurague, jambu e caldo de frango com tucupi -- inicialmente, essa mistura até causa certo estranhamento, mas é uma explosão (muito coerente!) de sabores. Outra boa opção é o Mabo Nasu Lamen (R$ 55), que leva macarrão de lámen, berinjela, carne suína, shoga, nori, negui e caldo de frango com shoyo, apimentado na medida certa. Além disso, a casa conta com opções de kare, donburi e teishoku, assim como sobremesas para matar a saudade do Pará, como sorbet de pitaya e de cupuaçu.

Onde: R. Guarau, 120. (11) 5589-9124. Seg. a sáb., 11h/14h e 18h/21h30 (fecha dom.).

O prato do Lámen-Açu combina Brasil e Ásia Foto: FELIPE RAU / ESTADÃO CONTEÚDO

Nara Lamen

Continua após a publicidade

Outra boa opção de prato é o Nara Lámen. Como o próprio nome já entrega, a casa faz lámen, esse tradicional prato chinês com macarrão, caldo (que dá complexidade ao prato, sendo preparado por pelo menos 8 horas de cozimento e composto por vegetais, frango e porco) e alguns acompanhamentos. Dentre as opções, o simples (com macarrão, ovo, moyashi, cebolinha, wakame, mori, naruto e dois tyashu, entre R$ 20 e R$ 24) e o Nara (com todos os ingredientes do simples, quatro tyashu, entre R$ 24 e R$ 28). Ainda dá para colocar mais alguns toppings e pedir opções de entradinhas.

Onde: R. Carneiro da Cunha, 172, Vila da Saúde. 5581-9910. 11h30/14h30 e 18h/22h (fecha 2a).

Restaurante Hong Bin

Restaurante chinês tradicionalíssimo de São Paulo, o Hong Bin traz a comida asiática sem muita frescura em porções generosas. É o caso do yakissoba completo, de 1,8 quilo, que sai por R$ 68 -- é a principal pedida da casa com macarrão chinês, carne bovina, frango, verduras e camarão. Vale ainda pedir pratos clássicos como o frango ao molho de gengibre (R$ 69), o peixe ao molho vermelho (R$ 78) e, ainda, as bolinhas de frango (R$ 69).

Onde: R. Quisisana, 45, Vila da Saúde. 5073-3993. 11h30/14h30 e 18h30/22h30 (dom., 11h30/15h e 18h30/21; fecha 2a).

Bar do Luiz Nozoie

Aberto em 1962 por Luiz Nozoie, o boteco virou um reduto de chefs e foodies antenados que cruzam a cidade atrás dos acepipes e salgados fritos na hora. Nos recipientes de vidro enfileirados no balcão ficam as conservas (produzidas ali), como o vinagre de polvo e, se você der sorte, os rollmops, sardinhas curadas e enroladas com cebola e pimenta. Também não deixe de provar o espetinho de camarão e bolinho de milho, sequinho e extracremoso. Ainda atrás do balcão, Luiz, ao lado da filha Márcia, seu marido, Dídio e o sobrinho Fábio, preparam ótimas batidas e garantem a cerveja sempre muito gelada. Mas atenção: chegue cedo, especialmente às segundas-feiras, quando rolam parcerias com chefs convidados.

Continua após a publicidade

Onde: Av. do Cursino, 1.210, Bosque da Saúde. 5061-4554. 17h30/22h (sáb. 12h/17h. fecha dom.).

Deliciosa copa lombo na cerveja. Foto: Marcia Nozoie

Master Curry Japanese Kitchen

Uma das maiores surpresas da Saúde é o Master Curry Japanese Kitchen. Em um ambiente simples e confortável, a casa é especializada em curry. É muito gostoso o Curry Tonkatsu (R$ 48), que leva arroz, molho curry, filé mignon suíno à milanesa e salada mista. O Curry Karaage (R$ 48), que leva arroz, molho curry, coxa de frango sem osso empanado com tempero japonês, limão e salada mista, também é uma pedida que não decepciona. As porções, ainda que individuais, são bem servidas e com variedades que atendem vários públicos -- tem até opção de hambúrguer, por exemplo, e várias de salmão.

Onde: Av. Miguel Estefno, 279, Vila da Saúde. 4305-4385. 11h/15h e 18h/21h (fecha 2a).

Osnir Hamburguer

É em um entroncamento entre Praça da Árvore, Saúde e Jabaquara, com filiais em outros bairros, que está o Osnir Hamburger. Desde 1969, o restaurante fica numa esquina da própria Avenida Jabaquara e se tornou ponto de encontro. Muito disso acontece por conta do tradicional X-Salada (R$ 34,90), que vem com um hambúrguer de 130g, queijo prato derretido, alface, tomate e maionese da casa, que é saboroso e serve bem. Outra aposta interessante do cardápio é o X-Frango (R$ 39,90), acompanhado de catupiry, e que foge um pouco dos lanches de frango encontrados por aí. Ah, e a batata frita é saborosa e sequinha, sem excesso de óleo, servindo bem individualmente na chamada “porção baby” (R$ 18,90).

Continua após a publicidade

Onde: Av. Jabaquara, 550. (11) 2578-2165. 11h30/23h50 (sáb. e dom., 11h00/00h50).

A Osnir Hamburguer está na esquina da Avenida Jabaquara desde 1969 com lanches e hamburgueres Foto: Alex Silva/Estadão

Cuscuzlícia

Restaurante nordestino, a Cuscuzlícia tem a proposta de trazer o cuscuz recheado como seu carro-chefe. Dentre as melhores opções de pedida, carne seca (R$ 29,90), camarão ao molho de leite de coco (R$ 39,90) e rabada (R$ 32,90). Ainda dá para completar a refeição com cuscuz recheado doce de Prestígio, coco ao leite, Romeu e Julieta e banana da terra (todos a R$ 21,90). A Cuscuzlícia ainda tem outras opções de bons pratos nordestinos.

Onde: R. Primeiro de Janeiro, 425, Vila Clementino. 95426-3122. 8h30/22h (fecha dom.).

Estação Cozinha Nordestina Restaurante & Bar

Outra boa opção de comida nordestina está no Estação. O restaurante, ali perto da Praça da Árvore, é uma casa extremamente aconchegante com decoração da região -- um verdadeiro achado do bairro. Mas, mais do que ambiente, se destaca a boa comida de lá. É o caso dos pratos executivos, como o arrumadinho (feijão, arroz, farofa, vinagrete e mandioca frita, a R$ 35) e, é claro, a versão deles do baião de dois (arroz, feijão, calabresa, bacon, queijo coalho, cheiro verde, a R$ 35). Tudo saboroso e muito bem servido.

Continua após a publicidade

Onde: Av. Bosque da Saúde, 67, Vila da Saúde. 5071-6579. 11h30/20h (sex., 11h30/22h; sáb., 11h30/23h; dom., 11h30/17h; fecha 2a).

Izakaya Omoide Sakaba

Ao atravessar o noren, que é a tradicional cortina nas portas de estabelecimentos orientais, encontra-se um legítimo boteco japonês, mais conhecido como izakaya, frequentado majoritariamente por pessoas da comunidade, de ambiente simples. O atendimento é bem simpático, atencioso. E o foco da cozinha está nos espetinhos feitos na grelha variados. Sente-se no balcão e entregue-se às sugestões do dia, mas não deixe de provar o neguimá tarê, o espetinho de frango com molho tarê grelhado, simples e cheio de sabor e o karaage, receita onipresente nos cardápios de izakaya, é traduzido como um frango à passarinho, mas o prato é muito mais do que isso, e aqui chega servido com molho ponzu, delicioso.

Onde: R. Luís Góis, 1574, Mirandópolis. 3459-3292.18h15/22h (fecha dom.).