A comida é uma ótima forma de viajar sem sair de casa, e qual cidade pode ser melhor para um tour gastronômico internacional do que São Paulo? A metrópole oferece diversos lugares de onde comer pratos do mundo inteiro, inclusive do Peru.

E sabe qual a melhor parte? Você pode comemorar festas típicas também. Entre 28 de julho e 03 de agosto, por exemplo, o La Peruana comemora a Independência do Peru e a Constituição da República, respectivamente, com comida peruana de primeira.

La Peruana celebra Independência do Peru e Constituição da República com pratos peruanos típicos até o dia 3 de agosto Foto: Gustavo Steffen | La Peruana

O restaurante estará servindo pratos peruanos típicos, como o Anticuchos de Corazón, que são espetos de coração de boi marinados no molho anticuchero, acompanhados de milho verde, batatas douradas e o molho da casa (R$ 45); e o Tiradito Bicolor, um peixe namorado laminado, regado com leche de tigre bicolor com aji amarrillo e aji rocoto avocado, cancha e milho verde (R$55).

Além disso, o restaurante oferecerá Papa Rellena, uma batata amassada recheada com camarão e lula, molho de frutos do mar, ovo de codorna, óleo de coentro e criolla (R$41) e Pollo a la Brasa, que é um frango marinado por 24h com especiarias típicas, acompanha batatas fritas, salada fresca e molhos (R$68). Para finalizar, a noite fecha com uma receita da avó da chef Marisabel Woodman, o Arroz con Leche (R$32).

Para finalizar, a noite fecha com uma receita da avó da chef Marisabel Woodman, o Arroz con Leche Foto: Gustavo Steffen | La Peruana

Serviço

Alameda Campinas, 1357, Jardins. (11)5990-0623. Ter. a qui. (19h às 23h), sex. (12h às 15h e 19h às 23h), sáb. (12h às 16h30) e dom. (12h às 17h)