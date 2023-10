Como provar sabores do Círio de Nazaré em São Paulo

Dizem que os aromas de Belém se transformam quando chega o Círio de Nazaré. Há maniçoba, o pato no tucupi e arroz paraense, cheinho de jambu e camarão, nas panelas das casas e dos restaurantes, que neste período faturam até 40% a mais de tanta gente que vai atrás das procissões.

Neste ano, a maior festa católica do Brasil completa 230 anos. Só no dia de hoje há na capital do Pará romarias, missa e a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória do Altar-Mor, que fica em veneração durante os próximos 15 dias. A partir de hoje, na capital paulista, entra em cartaz o menu do Círio no Benedita Cozinha.

Inspirado nas receitas da avó Zenaide, o chef Rodrigo Isaías serve, até 22 de outubro, nove pratos à la carte. Dentre as entradas, destacam-se a casquinha de caranguejo (R$ 26) e o açaí com peixe frito e farinha d’água (R$ 39), do jeitinho que se come na região Norte do Brasil.

Já entre os principais, há a maniçoba (R$ 62), cozido trabalhoso com folhas de mandioca brava que leva uma semana para apurar. Há também o pato no tucupi (R$ 82) e o vatapá (R$ 74), que, diferentemente do baiano, tem toque fermentado graças ao tradicional tucupi e uma dose de frescor pelo efeito formigante do jambu.

Para adoçar a experiência, Rodrigo sugere a tortinha com praliné de castanha-do-pará, mousse e geleia de cupuaçu (R$ 28).

Benedita Cozinha

Rua Havaí, 258, Sumaré. Ter. a sex., das 12h às 15h; sáb. e dom., das 12h às 16h. Tel.: (11) 3875-4764