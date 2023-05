Ao chegar na pizzaria do chef Gabriele Bonci, que é considerado o “Michelangelo das pizzas”, duas coisas chamam a atenção. Primeiramente, a simplicidade do espaço: a casa não tem nenhum requinte, com pequenas mesas nas portas para se apoiar ali, e um balcão que atende o cliente sem firulas. Em segundo lugar, não dá para ignorar a lotação do local.

A reportagem de Paladar chegou ao Bonci pouco depois do horário de abertura -- tentando, justamente, escapar daquelas multidões que vemos por todos os lados na Itália. Não deu certo. Já havia por ali uma multidão, clamando por um pedaço da pizza do chef Bonci, esperando chegar o momento em que um painel tímido, escondido, chamasse pelo número.

Lotação na Bonci é serventia da casa Foto: Matheus Mans/Estadão

Mas a espera mais do que vale a pena. A casa vende pizza pelo sistema de tabuleiros: elas ficam expostas em seu típico formato romano quadrado em uma vitrine; você escolhe o que quer e o tamanho que deseja para o pedaço, que depois é pesado. Os valores variam bastante entre os sabores, indo desde 30 euros o quilo até pouco mais de 40 euros o quilo. Fique atento.

Além disso, na hora de pedir, não é tão fácil identificar quais são os sabores disponíveis no dia. Como é muito cheio, os atendentes correm para atender o mais rápido possível e você fica meio que à mercê do que consegue ver na hora. É o estilo de Gabriele Bonci -- que, olha a curiosidade, inspirou a vinheta “Bonci Bonci bom bom bom” que, depois, entrou na composição da já clássica música brasileira Xibom Bombom.

Sabores são o protagonista da Pizzaria do Bonci

O fato, porém, é que o sabor acaba ganhando espaço nessa memória de viagem. Ainda que haja uma variedade surpreendente que muda dia a dia (justificando até mesmo mais de uma visita durante sua viagem), você pode jogar no seguro, como Margherita e a Rossa (com molho de tomate bem saboroso). Sai de lá sem arriscar muito e com pizzas corretas.

Mas, o mais legal é apostar naqueles sabores que não encontramos em nenhum outro lugar. Tem uma que vai com batata e queijo por cima (patate e mozzarella), uma outra que leva mortadela bem fatiadinha e que é de comer rezando. Paladar não provou, mas mais de um cliente por ali falou que vale experimentar a Amatriciana, com bacon e molho de tomate.

Os sabores da pizzaria do Bonci Foto: Matheus Mans/Estadão

Indo para além das diferenças de sabor, vale dizer como a pizza do Bonci é boa por si só: a massa é crocante e chega quentinha, já que os atendentes (levemente grosseiros, como é de praxe na Itália) esquentam logo depois que você faz o pedido. O molho também segue o que é visto em toda a Itália, com o equilíbrio perfeito entre o doce e a acidez do tomate.

Muito desse brilho também acontece por conta da seleção de ingredientes: Bonci continua com seu estilo de chef, mesmo à frente da pizza, e escolhe a dedo cada um dos ingredientes que entram na composição. Quase todos são de pequenos produtores rurais, sem nada industrializado, conferindo aquele sabor que dança na boca.

Sobrou espaço após experimentar o máximo de pedaços de pizza que conseguir? Então não deixe de provar um dos bolinhos fritos da casa (os tais supplis), seja o clássico (arancini, de risoto, a 2 euros) ou, então, um de carbonara (bem mais caro, a 5 euros, mas também muito saboroso). São bem fritos, sem qualquer excesso de óleo, e recheados do jeito certo.