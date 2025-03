Conheça a história do único restaurante de comida judaico-líbia do Brasil

Ao pensar na culinária do Norte da África, é provável que a Líbia não seja a primeira referência na mente da maioria dos brasileiros. Com influências que vão desde o continente africano até o Mediterrâneo e ao Oriente Médio, a gastronomia líbia ganha espaço sem precedentes em São Paulo. No Shakshuka, café e restaurante que divide endereço com o centro cultural Centro da Terra, o foco está na gastronomia tripolitana judaica, com cardápio criado a partir de receitas de família revisitadas.

O local fica um tanto escondido, até mesmo para quem conhece bem a região, em um trecho sinuoso e arborizado, nos primeiros números da Rua Piracuama. Logo na entrada, um mural exibe a programação cultural do anfiteatro subterrâneo, antecipando a proposta do espaço. Keren Ora Admoni Karman, uma das proprietárias, conta que muitos dos clientes são espectadores dos eventos culturais, que passam pelo Shakshuka para comer antes e depois das exibições.

Como tudo começou?

Fachada do Shakshuka Foto: Taba Benedicto/ Estadão

A ideia de um café que servisse de lobby para receber o público das apresentações surgiu como parte dos planos de ampliação do centro cultural. E em 2018, a casa foi inaugurada, após uma reforma para que o local tivesse a iluminação natural abundante e um ambiente aconchegante, com disposição de mesas, sofás e poltronas.

Após alguns meses, inspirada por uma viagem de Keren a Israel, a casa começou também a oferecer pratos no almoço. Naquele momento, a ideia era servir apenas três pratos de hommus (mantidos no cardápio até hoje), em uma operação mais reduzida. No entanto, a chegada da pandemia, em 2020, obrigou a casa a fechar as portas.

A babka de chocolate foi um dos carros-chefe da casa antes de virar restaurante Foto: Taba Benedicto/ Estadão

“Testamos o nosso cardápio para entrega, mas vimos que hommus e os pratos que tínhamos aqui não funcionavam tão bem no modelo delivery, e foi aí que entrou em cena a babka”, conta Erika Kaiser Mori, historiadora da alimentação e chef do restaurante.

A receita “segurou as pontas” do Shakshuka durante o período, e a casa só voltou a receber pessoas no salão em 2023. O tradicional doce judaico é feito com uma massa de fermentação longa, que é trançada com chocolate e, após assada, ganha um aspecto marmorizado, com camadas de massa e cacau que lembram, com generosa licença poética, um rocambole. “A babka era tudo o que as pessoas precisavam naquele momento: uma comida confortável e que chegasse bem em casa.”

Um cardápio colaborativo e vivo

A shakshuka Berber Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Com a reabertura, surgiu a necessidade de montar um cardápio que atendesse o serviço presencial. No processo de criação do novo menu, Keren e Erika recorreram aos cadernos de receita da família da proprietária, em especial nas da mãe de Keren, que se tornaram a base do novo cardápio do restaurante.

Apesar da inspiração nas receitas de família e de carregar a alma da matriarca, o objetivo do Shakshuka não é somente recuperar e preservar a cultura da culinária judaico-líbia. A chef Erika Mori conta que a ideia é justamente provar que essa culinária multifacetada ainda se desenvolve. Por isso, ela trabalha com pratos que, apesar de terem como base as referências tradicionais, recebem adaptações para oferecer um cardápio conciso e que faça sentido para o público do restaurante.

Mori adiciona que, desde o início, a ideia era também ter um cardápio majoritariamente composto de itens plant-based e vegetarianos, que ainda são protagonistas na cozinha do Shakshuka.

Ambiente do Shakshuka Foto: Taba Benedicto/ Estadão

As adaptações em relação ao modo de fazer tradicional da Líbia começam pelos temperos: a cozinha do Shakshuka pesa um pouco menos a mão na pimenta e nas especiarias, deixando os pratos um pouco mais leves e acessíveis para o público brasileiro conhecer a culinária da Líbia.

O fifletchuma é a base dos temperos utilizados. Feito essencialmente com alho, pimenta e óleo, o condimento dá a forma e o sabor característico dos pratos judaico-líbios, e a receita varia de família para família. Mesmo com a versão suavizada no restaurante, quem vai ao Shakshuka pode esperar pratos apimentados para o nosso paladar, principalmente nas receitas que levam molho de tomate, como o shakshuka, prato que dá nome à casa.

“Suponha que alguém chegou de surpresa em casa. Você tem que servir alguma coisa, certo? Então o shakshuka é a comida ideal para esse momento, fica pronto rápido e não tem necessidade de cerimônia para servir. Mas tem que ser ardido!”, conta a mãe de Keren.

O shakshuka leva ovos cozidos em um molho de tomate temperado com o fifletchuma. No restaurante, fazendo jus ao nome, existem quatro variações: Magreb, com cúrcuma, amêndoas, berinjela e coentro; Berber; com batatas ao forno e queijo feta; Benghazi, com pequenas almôndegas de carne bovina, salsinha e hortelã; e o Tripoli, mais simples, que leva apenas os ovos, o molho de tomate e algumas folhas de espinafre fresco.

Segundo Karen, o uso extensivo do molho de tomate na comida da Líbia tem origem na colonização italiana da região, que introduziu o ingrediente na culinária local e foi incorporado em diversos pratos, como o shakshuka.

O hraime é mais um prato típico que sofreu adaptações. Tradicionalmente feito com peixe cozido no molho picante, aqui ele é preparado com atum, um molho um tanto mais pastoso de tomates e finalizado com uma conserva de limão-siciliano, pensado para comer com pão pita.

Hraime de atum Foto: Taba Benedicto/ Estadão

A mãe de Keren também é o “controle de qualidade” da casa. “Vira e mexe, ela aparece aqui para experimentar a comida e dar pitacos nos preparos e no tempero dos nossos pratos”, comenta a chef.

Mistura de referências

A galuska da casa foi incorporada com inspiração na culinária húngara Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Ao navegar pela lista de pratos servidos na casa, uma seção chama atenção. Além de preparos da gastronomia Líbia, o menu oferece pratos típicos da Hungria, país de origem da família da chef, que teve liberdade para integrar referências dessa gastronomia, como é o caso da galuska, massa feita com ovos, que pode acompanhar molho com dill e queijo fetta ou guisado de carne com creme azedo.

Entre as sobremesas, além das babkas, uma receita que originalmente seria uma salada virou doce. Trata-se da Selek, feita com uma compota de beterraba com maçã, coalhada seca de leite de ovelha, suspiro e dukah, uma farofa de nozes temperada.

Na foto o selek, coalhada seca de leite de ovelha com compota de maçã e beterraba, telha de suspiro e dukah Foto: Taba Benedicto/ Estadão

E para terminar, vale ressaltar um importante aspecto do restaurante: no Shakshuka a proposta é compartilhar os pratos, utilizando as mãos para se servir. Apesar da disponibilidade de talheres na mesa, boa parte dos pratos servidos no Shakshuka podem, e, segundo a chef, ‘devem’ ser consumidos com as mãos ao lado de boas companhias.

O Shakshuka funciona de segunda a sexta, das 12h30 às 22h30, com todos os itens do cardápio disponíveis ao longo do dia.

Onde: R. Piracuama, 19, Sumaré. Instagram: @shakshuka.sp.