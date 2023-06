Conheça a Trem Doido, lanchonete em Pinheiros especializada em pão de queijo

Quem não ama pão de queijo? O quitute, que recentemente teve sua versão congelada avaliada por Paladar, está presente no café da manhã, no lanche da tarde e até mesmo quando temos vontade de comer alguma coisa já de madrugada. Vai bem em qualquer hora, qualquer lugar. E uma prova disso é a lanchonete Trem Doido, no bairro de Pinheiros.

Em diferentes versões de recheios, o pão de queijo se tornou o principal ingrediente de sanduíches originais na casa especializada em hambúrgueres e lanches. No Trem Doido, o pão de queijo compõe os sanduíches originais, a sobremesa e até acompanhamento no cafezinho. Além dos tradicionais hambúrgueres – X-salada (R$ 30,90), X-burguer (R$ 31,90) e bacon burger (R$ 32,90) – o cardápio da casa conta com opções diferenciadas.

Lanches no pão de queijo do Trem Doido Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

É o caso do PDQ Pernil (pernil marinado 24h e desfiado, couve crispy e molho barbecue da casa, R$ 28,90) e PDQ Choripan (com linguiça de Bragança, blend de queijos da casa e chimichurri artesanal, R$ 30,90). Destaque ainda para o PDQ Pé na Jaca, para vegetarianos, com carne de jaca (R$ 32,90). Outra dica vegana é o PDQ Caprese (mussarela de búfala, tomatinho cereja e molho pesto). O pão de queijo também está na sobremesa, com o PDQ de doce de leite ou Romeu e Julieta (cada um por R$ 11,90).

Vale a pena comer na Trem Doido?

Tudo isso pode parecer estranho em um primeiro momento -- afinal, estamos acostumados a comer pão de queijo puro ou, no máximo, melando o quitute em doce de leite, manteiga ou requeijão. Mas, no fim das contas, as invenções do chef Thiago Gomes funcionam.

Os proprietários Diogo Rios (azul) e Thiago Gomes, da Trem Doido Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

O X-Salada, que foi a sugestão inicial de pedida, gera um estranhamento apenas na primeira mordida, nessa mistura do pão de queijo com a carne bovina. Bem preparado, o hambúrguer no ponto acaba ganhando pela suculência, enquanto o sabor marcante do pão de queijo complementa a experiência. É pão, carne e queijo de um jeito bem diferente.

Outra pedida na mesa foi o PDQ Caprese, que é menos surpreendente do que o X-Salada e que acaba seguindo por um caminho mais tradicional -- aqueles que não estiverem com tanta fome, podem escolher este sem problemas. Ainda que um pouco desajeitado para comer, também vai bem no paladar e até surpreende na mistura de pesto e pão de queijo.

Pão de queijo para sobremesa com doce de leite Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Pra fechar, nem pense duas vezes: uma das duas sobremesas da casa vale muito a pena. São recheados com fartura (seja com doce de leite ou goiabada) e lembram aquele sabor de infância, quando dava vontade de enfiar o quitute salgado no pote de doce de leite.

Serviço

Onde: R. Lisboa, 306, Pinheiros. 99481-1005. Ter. e qua., 12h/21h. Qui., 12h/22h. Sex. e sáb.; 12h/23h. Delivery via iFood.