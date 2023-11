Conheça o Nyáw, nova embaixada da Veuve Clicquot no Brasil

Não é em Santorini, nem Ibiza, tampouco em Saint Tropez. A mais nova embaixada da Veuve Clicquot fica no litoral norte paulista, mais especificamente em Ilhabela. E não, não é um desses beach clubs com música alta e gente fazendo carão. O Nyáw é um Casual Eatery. Em bom português, um comedor despretensioso.

Aberto todo dia, o dia todo, o espaço se divide em padaria de fermentação natural, loja de decoração com objetos vindos diretamente de Bali, bar, forno napolitano, dois salões abertos, um com sofazões, outro de frente para o mar, e um rooftop.

É nessa laje que, aos domingos, rolam brunches com o champanhe francês. O combo com salada de frutas tropicais, iogurte com frutas vermelhas e granola caseira, pão artesanal na chapa, pão de queijo, café coado na prensa francesa, suco natural, um toast (pode ser beneditino, vegano ou de abacate) e uma taça da grande dama brut sai R$ 150 e começa a ser servido, das 8h às 13h, no próximo dia 26.

Quem quiser repor o finíssimo espumante paga R$ 790 pela garrafa, preço especial graças à parceria. “No Brasil há apenas dois Terraces Clicquot, a gente e o Copacabana Palace. Ter o aval dessa grife histórica, do século 18, significa compartilhar sua cultura solar e ter um calendário anual de ativações exclusivas, que ainda estamos fechado”, confessa orgulhoso Luis Oliveira.

Comidinhas servidas o dia todo no Niáw, em Ilhabela Foto: Luis Oliveira

Idealizador da casa, o empresário teve durante anos hamburgueria em Marbella, na Espanha; em São Paulo, é sócio dos restaurantes AMA.ZO e Parrilla da Villa, dos bares Bahia Sul e Prainha Trabuca, da cafeteria Amém Café e do gim At Five.

No Nyáw, por sua vez, Luis foca “em comida gostosa que não enjoa, porque é a maior carência da ilha”. Na prática, à parte cafés da manhã, significa ter pratos frescos como saladas generosas, dessas que combinam folhas a legumes, castanhas, frutas e frutos do mar (R$ 46), e peixes do dia, ainda que em moqueca (R$ 57), mas também parmigianas, de frango ou mignon, com arrozinho e purê (R$ 42 ou R$ 46) e sanduíches (como o de gravlax de salmão, R$ 46) servidos até as 6 da tarde.

Nos jantares, entram em ação tartares e bolinhos variados, arrozes como o de polvo com abóbora (R$ 84) e pizzas de longa fermentação e coberturas como presunto cru com gorgonzola e mel (R$ 67) e cogumelos com cream cheese e alho-poró (R$ 68). Entre uma refeição e outra, há sempre a carta de coquetéis bem executados, caso do breeze (blend de runs, abacaxi, limão e amêndoas, R$ 38) e do primavera spritz (vodca aromatizada com uva, licor de cassis, limão siciliano e Chandon brut, R$ 38). Tudo embalado pela brisa da orla do Perequê.

Nyáw Casual Eatery

Av. São João, 512, Perequê, Ilhabela. Todos os dias, das 8h às 23h. Tel.: (12) 99736-8249