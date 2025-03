Conheça restaurante destaque do Michelin no Alentejo

Não foi desta vez que Portugal ganhou seu primeiro restaurante três estrelas no Guia Michelin. A região do Alentejo tampouco conquistou um novo astro, mas com quatro recomendações se firma como destino gastronômico. Dentre elas, o Mapa, em Montemor-o-Novo, não é só um exemplo, é um combo.

Dentro do L’And Vineyard, misto de hotel butique, vinícola e condomínio de luxo (atenção: ainda há casas com vinhas como quintal à disposição), ele catalisa experiências para além de seu menu. Contudo, vale começar por ele! A ideia de percorrer caminhos além-mar com ingredientes locais remete ao passado navegante de Portugal e ao presente de reconhecer o próprio valor e os intercâmbios gerados. Ao mesmo tempo, permite ao chef trilhar rotas desconhecidas.

Foi provavelmente o que fisgou David Jesus. Depois de mais de uma década como braço direito de José Avillez, no duplamente estrelado Belcanto, decidiu assumir um projeto fora de Lisboa pela primeira vez. Voltou-se à cozinha da infância, entrelaçada pelos sabores de Goa do pai e de Sintra da mãe. Alimentou-se de novos ares.

O chef David Jesus no salão do restaurante Mapa Foto: Luis Ferraz

Se cabe a dica, uma degustação ali bastaria por si só, porém, é mais vantajoso conciliá-la à estadia. O L’And tem pacotes de duas noites que incluem cafés da manhã, chás da tarde e, ainda, um menu degustação de seis tempos harmonizado no Mapa. Só o jantar do casal ultrapassaria € 460, mas o pacote custa a partir de € 738 para duas pessoas.

PUBLICIDADE

Detalhe: em dois dias, descobre-se a cozinha de David Jesus para além do fine dining. De manhã, os pães remetem a The Millstone, padaria de fermentação natural que ele mantém com a mulher em Lisboa. Para complementá-la à altura, queijos e embutidos da vizinhança, empadinha de galinha, geleias, bolos, espumante da casa...

De tarde, antes do chá, vale provar no terraço do Café da Viagem, devaneios do cozinheiro – sejam Guiosas e Camarão de Moçambique, Bochechas de Porco Alentejano ou Matchá com Brioche e Gelado de Chá Verde. “Já que se chama Café das Viagens, pode haver ali viagens para muitos destinos”, justifica ele.

O vinho Paladar Viagem Gastronômica foi criado em experiência no L'AND Vineyards. Foto: Gisele Rech

Fosse pouco, para complementar os dias por ali, há o spa com pisicina aquecida, hammam e sauna, a fogueira à beira do lago e atividades como caminhadas, piquenique, degustações guiadas ou fazer o próprio vinho. Esta combina uma aula prática sobre as uvas do Alentejo à criatividade de cada enólogo por um dia (€ 62).

Quem preferir – ou conseguir – sair do L’And, tem castelo para visitar e vinícolas como a vizinha orgânica, a Amoreira da Torre, e, a uma meia horinha do resort, as premiadas Cartuxa e Fita Preta.

PUBLICIDADE

L’And Vineyards

Herdade das Valadas, N4, 7050-031 Montemor-o-Novo, Portugal. Tel.: ( +351) 266 242 400.