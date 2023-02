Cozinha Tupis ocupa o Cora Restaurante por uma noite

O que a Cozinha Tupis e o Cora têm em comum? Ambos compartilham o sonho de trazer a vida de volta ao centro antigo e aos locais que um dia tiveram importância na construção dos hábitos e da história de suas cidades: São Paulo e Belo Horizonte. É nesse paralelo que nasce a união da Cozinha Tupis, restaurante do Grupo Viela - responsável pela revitalização do Mercado Novo e é composto por diversos empreendimentos pela cidade (Juramento 202, Cervejaria Viela, Forno da Saudade) - e do restaurante Cora, que ocupa o topo do prédio retrofitado pela Planta Inc, que viabiliza a ativação de imóveis subutilizados na região central paulistana.

Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, o chef Pablo Inca recebe Henrique Gilberto, que traz sua cozinha e toda a atmosfera do Mercado Novo para o centro de São Paulo, no Cora. Em um menu em 5 etapas que conta a história afetiva do cotidiano belo-horizontino e que começa com o pão e termina com pão.

Luminoso que indica a entrada do restaurante no térreo do edifício da década de 70 recém-revitalizado Foto: Eduardo Magalhães

Do Pão de Mandioca com Manteiga de Torresmo, seguido do nada corriqueiro Arroz com Ovo, os pratos de Henrique Gilberto fazem referência a verdadeiras instituições, patrimônios culturais de Belo Horizonte, como é o caso do Frango do Zé Luis - boteco que fica no subsolo do mercado e que funciona durante a madrugada, para os feirantes e baladeiros de plantão - e do café com leite queimado com pão de manteiga, representando a parada obrigatória na padoca, na manhã seguinte à noite festiva. Para bebericar junto com os pratos, cervejas do Juramento 202 e drinks autorais com base em destilados e botânicos brasileiros, como Brasilberg e Para-Tudo. Uma ode à vida boêmia de Belo Horizonte em pleno centro de São Paulo.

As reservas são feitas diretamente com o Cora, com o pagamento integral do menu em 5 tempos no valor de R$250 por pessoa (não inclui bebidas e serviço).

Serviço:

Terça-feira, 14 de Fevereiro

Continua após a publicidade

Das 19h às 23h

Cora Restaurante

R. Amaral Gurgel, 344, Vila Buarque, São Paulo

(11) 3231-4561

Não há estacionamento no local.