De Primeira comera um ano de sucesso na Vila Madalena

Vai sacudir, vai sabadar. A partir do meio-dia do dia 7 de outubro, a esquina da Rua Aspicuelta com a Girassol, na Vila Madalena, não fará outra coisa além de causar – no melhor sentido da expressão, é claro. Afinal, os chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho convidaram grande elenco para a festa de um ano do De Primeira.

A bem dizer, o casal tem mostrado que gosta mesmo é de causar. Há dois anos, com a abertura do De Segunda, deu uma lufada de novos ares à gastronomia do Itaim. No ano passado, relembraram a Vila de sua vocação boemia e botequeira com o aniversariante. O êxito foi tão grande que, em agosto, abriram bem na frente o Quintal De Primeira, um restaurante irreverente cujo menu se baseia na “cozinha de fogo”, como Júlia gosta de dizer.

Os motivos de sobra para celebrar serão honrados com uma escola de samba, A Bruxa Tá Solta, e a presença de colegas como Rubens Catarina (do D.O.M.), Thiago Maeda e Thiago Pereira (do Bagaceira e do Koya88), Bia Freitas e Joey Lim do Pasta Shihoma, entre outros.

Geladinhos de pudim e romeu e julieta adoçam a festa do De Primeira Botequim, na Vila Madalena, neste sábado Foto: Rubens Kato

Vai daí que a comilança incluirá hits da casa, como o sanduíche de carne louca no pão francês com muito queijo (R$ 36) e a ostra fresca com kimchi e abacaxi (R$ 30, 3 unidades), mas também a lasanha frita do Shihoma (R$ 20), uma versão em espetinho na brasa do bolovo de morcilla do Bagaceira (R$ 20) e o pastel de siri de Vinícius Pires, ex sub chef do Evvai (R$ 20).

Catarina diz estar lisonjeado em participar da bagunça: “É louvável abrir três restaurantes em dois anos no país em que a gente vive. Leio a Júlia e o Gabriel como uma comida simples, com muita técnica e gostosa”. O cozinheiro os considera também ousado, vai daí que servirá moela, coração e fígado de galinha com um molho feito com crista de galo, lula salteada e uma farofa de pipoca (R$ 25).

Para acompanhar acepipes tão atrevidos, haverá chope (R$ 13, o Brahma), gim tônica, caju amigo e negroni (R$ 30 cada um) e um capeta clarificado, feito por Thiago Pereira (R$ 30). Para refrescar, os geladinhos de pudim e de romeu e julieta – ou sacolés – da casa (R$ 6 cada).

De Primeira Botequim

R. Aspicuelta, 271, Vila Madalena. Sáb. a partir das 12h. Tel.: (11) 3816-5186