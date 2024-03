Fim de semana é tempo de esticar as pernas, maratonar seu programa de TV preferido e tomar aquele café da manhã digno de novela. E o melhor de tudo? Você pode receber tudo prontinho diretamente na sua casa.

Diversos lugares, desde restaurantes a padarias, disponibilizam opções de café da manhã por delivery, proporcionando uma excelente seleção de pães, doces e bebidas à pronta-entrega. Confira cinco deles!

Fabrique

Com baguetes partindo dos R$ 10, croissants recheados (a partir de R$ 11) e doces variados, como éclair de chocolate (R$ 14), brownie de chocolate com noz pecã (R$ 18), e muffins a partir de R$ 4. Para quem quer provar pães diferentes e deliciosos, vale comprar a caixa “pães degustação”, que sai a R$ 36 e inclui fatias de baguete Marcelle, croissant, cornetto ou pain au chocolat, acompanhados de manteiga e geleia, além dos pães da casa: multigrãos, miche (perfeito para toasts), calabresa com gruyère e até com frutas.

Os pedidos serão recebidos via aplicativo Goomer.

Onde

Rua Cônego Eugênio Leite, 808 - Pinheiros - Goomer

Instagram: @futurorefeitorio

Padoca do Maní

Você pode garantir um kit de café da manhã com pães variados, geléias, salada de frutas com iogurte e granola, ovos mexidos e suco verde ou de laranja (500 ml). Tudo isso, a partir de R$ 72 (individual) e R$ 165 (para duas pessoas). Há também a opção “monte seu brunch”, que sai a partir de R$ 90,01 podendo-se escolher uma opção de pão, pastinha, iogurte, bebida e uma fatia de bolo. Além disso, é possível comprar produtos avulsos. Os pedidos devem ser feitos pelo IFood.

Onde

R. Pedroso Alvarenga, 542 - Itaim Bibi - IFood

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano - IFood

Instagram: @manimanioca

Futuro Refeitório

O combo “café da manhã na cama” custa R$ 122 e inclui ovos mexidos, uma opção de pão, frutas, um pedaço de bolo e bebidas como café, capuccino ou suco natural. Outras opções são o queijo quente (R$ 45), uma torrada avocado vegana (R$ 36) e um “breakfast sandwich” (sanduíche de café da manhã), que leva ovo mexido, bacon da casa, queijo mussarela e maionese da casa no pão de brioche a R$ 50.

Onde

Rua Cônego Eugênio Leite, 808 - Pinheiros - IFood

Instagram: @futurorefeitorio

Botanikafe

Se você está buscando algo mais especial, seja para presentear alguém ou surpreender a família, aposte na caixa de brunch da Botanikafe. Feita para duas pessoas (R$ 150), com ela, você garante café, opções de pratos salgados - como a torrada de ovos beneditinos com salmão - e suco. Você pode pedir esse e outros produtos - como o pão de queijo (R$ 15) e o chai latte quente ou gelado (R$ 20).

O delivery da loja está disponível no IFood e no Rappi.

Onde

Avenida Magalhães de Castro, 286 - Butantã - IFood e Rappi

Instagram: @botanikafe

Le Pain Quotidien

Alguns combos estão disponíveis para entrega, como o box com três croissants tradicionais (R$ 46,50), três pain au chocolat (R$ 49,50), um prato com pão na chapa, salada de frutas e ovos mexidos acompanhados de suco de laranja (a partir de R$ 48). A tábua de frios (a partir de R$ 95) também é uma excelente pedida. Para quem adora um docinho, lá tem bolos, tortas, cookies e muito mais.

Você pode pedir essas delícias diretamente no IFood, basta escolher sua unidade preferida.

Onde

Alameda Lorena, 1914 - Consolação

Shopping Center Norte, Avenida Otto Baumgart, 245 - Vila Guilherme

(E outros endereços)

Instagram: @lepainquotidienbr