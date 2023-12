Descubra segredos de um dos restaurantes mais exclusivos da França

O mordomo do cinco estrelas Les Grandes Alpes deixou escapar: os maiores habitués são os russos. Se são mafiosos, Jérémie se isentou de comentar. Pouco importa, prescinde-se de esforço para saber que Courchevel, a 1.850 metros de altitude, é a estação de esqui mais ostensiva da França, frequentada por oligarcas em busca de distração – dentro e fora das pistas.

Não à toa, o vilarejo esbanja uma galeria especializada em diamantes, vitrines Hermès, Prada e Chanel, assim como restaurantes estrelados. Lógico, jantares privativos, regados a vinhaços trilhardários, fazem parte do pacote. Contudo, uma noite sob os auspícios de Sylvestre Wahid é outra coisa.

No Restaurant Sylvestre Wahid, a equipe de sala se veste em Gucci Foto: Florent Gay

A equipe da sala desfila em Gucci, cada uma das quatro mesas se veste com copos coloridos Dior, cerâmicas feitas sob medida pela italiana Isabelle Poupinel, as facas de carne Ceccaldi vêm da Córsega, a porcelana de Limoges é Bernardaud e a linha Jardim do Éden de talheres é uma parceria entre a icônica Christofle e o designer Marcel Wanders.

A lista exuberante de grifes não recai nem em um microssegundo na cafonice. Por mais paradoxal que soe, não há excessos no casulo epicurista de Sylvestre. Quer dizer, os € 495 do menu mais os € 300 da harmonização exorbitam, mas esse é outro assunto...

Sal, açúcar e gordura podem até se sentir negligenciados nas mãos do mestre. O uso ora é cirúrgico, ora provocador. A ponto do trio de sais (rosa, azul e preto) e da dupla de manteigas impregnadas por loomi (o limão preto iraniano) ou trufas ficarem ao alcance dos convivas durante todo o espetáculo culinário.

A cortina da cozinha, sempre aberta, convida o comensal a se achegar para uma pergunta ou só para admirar o balé sincronizado do empratamento. O serviço de vinhos permite interações sinceras em busca do prazer por meio das bebidas.

No exclusivo restaurante, a sopa de cebola é preparada à mesa, em uma cafeteira Kona Foto: Stéphane Riss

Ao longo de 15 cenas, a apresentação de Monsieur Wahid é cadenciada por elegância, leveza e sensualidade. Suas primeiras performances são breves e festivas, caso da ostra defumada com caviar e da tartellete savoyarde, que revisita a fondue de queijo com batata.

Dramática, a sopa infusionada em uma cafeteira com sifão não desperdiça nada da cebola e é sublimada com avelã e trufa negra. As pinças de caranguejo gigante com lentilha coral e curry evocam sabores de infância em dois preparos distintos, igualmente envolventes.

Embora não reconheça pratos-assinatura, a flor de beterraba é um deles. Nasceu há 7 anos quando um produtor trouxe vegetais de “qualidade impressionante”. Para honrá-los, Sylvestre assou-os primeiro em crosta de sal, depois em brioche folhado. Com as cascas retiradas fez um molho.

Na hora de servir, enfatizou dulçor e suculência com foie gras grelhado, já a nota terrosa, com lâminas de trufas provençais. Para equilibrar o conjunto da obra, recorreu à refrescância da raiz-forte.

A lagosta azul é um dos ingredientes trabalhados pelo chef franco-paquistanês Foto: Stéphane Riss

Na sequência, o calibre da vieira é tão obsceno quanto o caldo de açafrão que o banha. A lagosta azul da Bretanha é uma homenagem à sua mãe. Afinal, ele seria incapaz de dizer que é prova cabal de que a matriarca se equivocara – ser cozinheiro é algo essencialmente nobre.

Quiçá o chef franco-paquistanês não se dê conta, mas os 9 anos que viveu em Kohat, no noroeste do Paquistão, marcaram seu olfato, seu tato e seu paladar e, hoje, inebriam quem tem a sorte de ocupar um dos poucos lugares de seu intimista restaurante.

Vale dizer que, para oferecê-los com essa naturalidade, o caminho foi longo. Começou aos 15 anos, sob tutela de Thierry Marx (duplamente estrelado no Mandarin Oriental). Foi interrompido pelo alistamento militar, algo que lhe dá orgulho, “por ter me colocado a serviço do meu país”. Seguiu rumo às próprias estrelas com a bênção de Alain Ducasse.

Caranguejo gigante e lentilhas são uma das combinações do chef estrelado Foto: Stéphane Riss

“A cozinha me ensinou humildade, perseverança e rigor, mas, sobretudo, o prazer de dar e compartilhar”, confessa. Culinária e marinha se misturam nas falas de Sylvestre. Definem rigor como precisão, jamais sisudez.

A delicadeza da sobremesa de limões, algas e azeite de oliva, é um bom exemplo; a mousse de chocolate Grand Cru com alcaçuz e folha de ouro é outro. Este, aliás, remete ao primeiro doce que o fez palpitar.

As emoções sussurram no receituário do Restaurant Sylvestre Wahid e isso sua estrela Michelin não traduz. Até abril de 2024, quando a neve deixa de recarregar a paisagem e o casulo se fecha, a única maneira de entender o show em cartaz é numa sessão por lá.

Em uma manhã ou outra, o chef troca a dólmã Bragard por jaquetas acolchoadas. No entanto, apesar de bom esquiador, ele é antes maestro, desses que passa a temporada todinha a orquestrar cozinha e salão.

Apesar de bom esquiador, raras vezes Sylvestre Wahid troca a dólmã pelas vestes esportivas Foto: Agence Anonyme

Na última temporada, aliás, o sortudo comensal saía de seu concerto com um tubinho de especiarias. Um blend intenso, fresco e inimitável. Nesta, sai com frasquinhos exclusivos da Maison Kilian, um dos perfumistas mais prestigiados de Paris.

“O perfume é uma alegria que usamos para que os outros possam respirar e sentir nossas belezas, como o tempero que damos a um prato”, filosofa. Detalhe, os mesmos aromas felizes estão nos coquetéis de boas-vindas.

Não é nada disso e é tudo isso que conta – goles, colheradas, fragrâncias, garfadas. Cada detalhe é cuidado por Sylvestre. Há 48 anos, mimar faz parte de seu charme leonino, irresistível aos mais gulosos.

Restaurant Sylvestre Wahid SW1850

1 Rue de l’Église, 73120, Courchevel. Seg. a sáb., das 19h30 às 22h30. Tel.: + 33 04 79 00 00 00