Di Bari recebe Cozinha dos Ferrari nesta terça-feira

Foi assim, “do nada”, como se diz nas redes sociais, que os chefs Rodrigo Schmidt, da Di Bari, e Mauro Ferrari, da Cozinha dos Ferrari e do bar Arancino, decidiram cozinhar juntos. A ideia surgiu e eles logo marcaram a data, sem enrolação, porque, como também se diz, quem sabe faz ao vivo: nesta terça-feira (5), também conhecida como hoje, os dois batem cartão na pizzaria do Ipiranga.

Quem estiver ligado e conseguir dar uma passadinha na casa poderá provar, além das pizzas do cardápio corriqueiro, dois pratos especiais: a polenta frita com bochecha de porco (R$ 35) e o sanduíche de marisco frito com maionese picante (R$ 32).

Só hoje, a partir das 18h.

Sanduíche de marisco frito, do chef Mauro Ferrari, que será servido na Di Bari Foto: Mauro Ferrari





PUBLICIDADE

Serviço

Di Bari

Onde: R. Bom Pastor, 1496, Ipiranga.

Telefone: 3806-1256

Funcionamento: 18h/23h