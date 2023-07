Em celebração ao dia mundial da pizza, a Câmara de Comércio Italiana de São Paulo (Italcam) promove a 3ª Giornata della Pizza, evento que vai do dia 10 a 16 de julho e celebra pizzas feitas com técnicas e ingredientes italianos.

A Giornatta della Pizza busca oferecer a experiência da autêntica pizza italiana, e os restaurantes participantes devem seguir algumas regrinhas básicas. Os pratos devem ter massa feita com farinha italiana e cobertura com ingredientes provenientes do país europeu.

A 3ª Giornata della Pizza vai do dia 10 a 16 de julho, e celebra pizzas feitas com técnicas e ingredientes italianos. Foto: Divulgação Italcam

As pizzarias participantes oferecerão a mais tradicional das pizzas, a marguerita, como primeira opção (feita com tomate pelado, queijo mozzarela ou fiordilatte e manjericão fresco). Como segunda opção, podem seguir com speciale (finalizada com presunto cru, mortadela, guanciale ou pancetta italianos), italo-brasiliana (com dois queijos importados e dois queijos produzidos no Brasil) ou creativa (pizza autoral da casa, com farinha e técnica italianas).

O festival conta com pizzarias da capital e do interior. Além de pizzarias paulistanas, casas de Indaiatuba, São José dos Campos, Campinas, Barueri, Arujá, Jundiaí, Bertioga, São Caetano e Sorocaba.

Participam da ação as seguintes pizzarias: Brace di Napoli Pizzeria Artigianale, Bráz Pizzaria, Da Riccardo Tradizione Romana, Diavola, Foglia Forneria, GattoFiga, It Pizza, La Braciera Pizzaria, Maremonti Trattoria & Pizza, Napoli Centrale, Ombra, Qui o Qua, Rural Pizzaria Napoletana, Temperani Cucina e Vinarium Antica Trattoria.

Serviço

3ª Giornata della Pizza

Quando: 10 a 16 de julho de 2023

Onde: Capital e Interior paulista (Indaiatuba, São José dos Campos, Campinas, Barueri, Arujá, Jundiaí, Bertioga, São Caetano e Sorocaba)

