Dia do Queijo: Confira 5 endereços para comemorar a data

Queijo não é tudo igual. Da burrata ao meia cura mineiro, existem diversos processos de produção e maturação para a chegada dessa iguaria às prateleiras e aos pratos servidos em restaurantes.

Versátil, a iguaria tem até um dia para chamar de seu: em 20 de janeiro é comemorado o Dia do Queijo. Independente do tipo, é raro encontrar alguém que resista a uma generosa quantidade de queijo derretido.

Leia também Verão: Confira 5 restaurantes que oferecem pratos para celebrar a estação

A seguir, confira uma seleção de endereços que entregam pratos repletos de queijo.

Le Jazz Brasserie

Com três unidades em São Paulo, o Le Jazz Brasserie tem a mesma proposta dos bistrôs franceses e possui em seu cardápio uma entrada de queijo camembert (R$ 58,50).

Servido com mel e torradas, a iguaria chega à mesa fumegando e serve cerca de duas pessoas com tranquilidade.

R. dos Pinheiros, 254, Pinheiros. 2359-8141. 12h00/00h00 (sex. e sáb. 12h/01h.)

Camembert empanado do Le Jazz

Futuro Refeitório

O queijo quente do Futuro Refeitório (R$ 37) leva mix de três queijos brasileiros e compota de tomate como acompanhamento.

O prato conta com duas metades generosas do sanduíche, que cai bem com café preto torrado na própria casa.

R. Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros. 3085-5885. 08h00/22h00 (sáb. 09h/22h; dom.09/16h; Fecha seg.)

Bullguer

Com cardápio versátil, o bullguer serve desde os tradicionais até os diferentões.

Continua após a publicidade

Um deles é o cheese please (R$ 35), que leva queijo camembert empanado, tomate, alface e molho. Para quem não dispensa a carne, é possível acrescentá-la como adicional.

Além do sanduíche, a casa também oferece as famosas cheese fries, com o molho de queijo da casa.

R. Fradique Coutinho, 1136, Vila Madalena. 11h30/23h30.

Cheese Please do Bullguer pode ser pedido com adicional de carne

Napoli Centrale

A Napoli Centrale conta com três unidades em São Paulo, sendo a matriz no mercado de Pinheiros, e serve pizzas tipicamente napolitanas.

Grande parte dos sabores da casa contam com queijo mussarela fresco, mas para quem quer celebrar o Dia do Queijo, boa pedida é a pizza Khachapuri (R$ 49), que leva bastante queijo fresco, gema de ovo caipira, ervas final e azeite trufado.

Continua após a publicidade

R. Pedro Cristi, 89, Pinheiros. 3031-1689. 11h/22h (sáb. 11h/19h.)

Tiramisú Sossi

Mesmo no Dia do Queijo não dá para dispensar a sobremesa. O tiramisú é uma sobremesa italiana feita à base de queijo mascarpone, pão-de-ló e café e a Tiramisú Sossi oferece tanto o sabor tradicional quanto variações como pistache, chocolate branco com amarena, avelã, caramelo salgado e damasco.

R. Marselhesa, 447, Vila Mariana. 98284-3338. 12h/22h (Fecha 2ª.)

Tiramissú Sossi aposta em sabores variados da sobremesa italiana