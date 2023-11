No dia 3 de novembro é celebrado o Dia do Sanduíche. Popular, democrático e versátil, o sanduíche vem em muitas formas, recheios e é aquela comfort food (comida de conforto, em tradução literal) que todo mundo ama. Seja no jantar após um dia cansativo ou naquele café da manhã reforçado, os sandubas são sempre uma boa pedida.

Para celebrar essa data que é todinha deles, separamos 5 restaurantes que servem desde os lanches clássicos aos mais diferentões.

Ponto Chic

O bauru do Ponto Chic é preparado com a mesma receita desde 1937 Foto: Zenit Press

Com 101 anos de história, o Ponto Chic é dono de uma das receitas mais tradicionais da culinária paulista: o Bauru (R$36,90). A popularidade é tamanha que esse sanduba tornou-se patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo em 2018. O Bauru leva fatias de rosbife, tomate, pepino em conserva, e quatro tipos de queijos fundidos em banho-maria (queijo prato, estepe, gouda e suíço), preparados em pão francês fresquinho e crocante.

Inclusive, até já tem a receita desse clássico para você conferir aqui no Paladar!

Endereços:

Largo do Paissandu, 27 - Paissandu

Largo Padre Péricles, 139 - Perdizes

Praça Oswaldo Cruz, 26 - Paraíso

Para mais informações: @pontochicsp

Jacarandá Restaurante

Choripán do Jacarandá Foto: Bruna Monteiro/Divulgação

Inspirado na cozinha sul-americana, o Jacarandá Restaurante não podia deixar de lado o clássico uruguaio Choripán (R$58). Linguiça finocchiona, chimichurri, maionese de brasa e escabeche de pimentão envoltos em um pão de fermentação natural. Essa combinação infalível torna esse sanduba um dos pratos mais pedidos da casa.

Endereço:

Rua Alves Guimarães, 153 - Pinheiros

Para mais informações: @jacarandabr

Notorious FISH

Choripolvo do Notorious Fish Foto: Pedro Barreto/Divulgação

Definido como “cozinha casual do mar”, o Notorious FISH busca tornar pop o peixe e os frutos do mar. Um dos sanduíches mais icônicos da casa é o Choripolvo (R$55), o legítimo choripan argentino, mas com uma reviravolta: no lugar da linguiça, está um tentáculo de polvo. Servido na baguetinha francesa com chimichurri e aioli, esse sanduíche é imperdível!

Filet O Fish do Notorious Fish Foto: Pedro Barreto/Divulgação

Outro sanduba delicioso foi inspirado pelo saudoso McFish do McDonald’s. The Notorious Filet O Fish (R$33) é uma versão deliciosa para quem sente saudades desse clássico do fast food. Simples e marcante, é feito com o peixe branco “polaca selvagem do Alasca” empanado na panko, queijo cheddar e molho tártaro. Tudo isso, no pão de ovo.

A Notorious FISH funciona apenas com delivery e retiradas, perfeita para celebrar o Dia do Sanduíche de casa!

Endereço:

R. Fradique Coutinho, 986 - Pinheiros.

Para mais informações e opções de delivery: @notoriousfishbr

Fornô

Pastrami Sandwich do Fornô Foto: Bianca Boccia/Divulgação

Um clássico das chamadas “delis judaicas” de Nova York, o sanduíche de pastrami é um dos carros chefes do Fornô. Composto por pão de campagna, pastrami feito na casa, maionese de dill e picles de pepino, o Pastrami Sandwich (R$90) tem batatas fritas como acompanhamento.

Endereço:

Rua Cunha Horta 70 – Consolação

Para mais informações: @forno_sp

Petros Greek Taverna

Souvlaki do Petros Greek Taverna Foto: Gustavo Pitta

A Petros Greek Taverna, como o nome já pressupõe, é especializada na culinária grega. Em uma lista com sanduíche de pastrami e choripan de polvo, não podíamos deixar de falar do Souvlaki (R$39), um sanduíche típico da Grécia que leva carne bovina, pernil, frango ou peixe, enrolado no pão pita com tomate, cebola, batatas fritas e tzatziki (uma iguaria grega).

Endereços:

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137 - Pinheiros

Rua Costa Carvalho, 72 - Pinheiros

Para mais informações: @petrosgreektaverna