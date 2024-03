O waffle foi criado na Bélgica mas se popularizou como figurinha carimbada no café da manhã estadunidense. Tradicionalmente acompanhado de mel e manteiga, é um prato versátil que pode ser acompanhado de diversos ingredientes, como frutas, cremes, caldas, geleias e muito mais. Para comemorar o Dia do Waffle (25/03), separamos três restaurantes que servem essa delícia no capricho, incluindo um drinque diferentão inspirado no doce. Confira!

Rendez-Vous

Waffle de caramelo Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

O waffle faz parte do cardápio de brunch do café e bistrô comandado pela chef Adriana Silvério. Lá, é possível experimentar dois tipos de waffles doces: com mel e manteiga (R$ 26) - que pode ter morangos frescos ou geleia de frutas vermelhas adicionado por mais R$6 -, e o waffle com calda de chocolate 70% (R$ 28).

Onde

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros

Instagram: @rendezvous.bistro

Sky Hall Terrace Bar

Waffle de tapioca Foto: Ligia Skowronski/Divulgação

Com o cardápio assinado pelo ex-Masterchef Martin Casilli, o restaurante recebe diversos eventos ao longo do ano. Entre eles, o Drag Brunch Brasil, um espetáculo fixo da casa e reúne boa comida, bebidas e um show de drag queens. No cardápio da festa, está incluso o delicioso Waffle de Liège (R$ 46), que leva cristais de açúcar na massa e tem como cobertura doce de leite, banana e cacau.

Onde

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição

Instagram: @skyhallbar

O Carrasco Bar

Drinque de waffle Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Saindo do tradicional, a casa serve um drinque com waffle bourbon (R$ 47), um tipo especial de destilado, calda de bordo e bitters de chocolate e laranja. A dica da casa é pedir o drinque para acompanhar seu tempurá de cenoura e batata doce com aioli de trufa (R$ 47).

Onde

R. Costa Carvalho, 84 - Pinheiros

Instagram: @ocarrascobar