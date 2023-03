Dia Internacional da Mulher: Fermentaria e Quincho promovem jantar a quatro mãos em homenagem a data

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o restaurante Quincho e a Fermentaria se uniram para apresentar um menu especial na noite de 8 de março. O serviço estará disponível a partir das 18h30 e não requer reserva prévia.

A casa da cervejaria Trilha, localizada na Barra Funda, vai juntar a chef Gabriela Guerriero, da Fermentaria, e Mari Sciotti, chef do Quincho, para o preparo de um jantar a quatro mãos.

Estarão disponíveis pratos, pizzas e sobremesas que vão misturar fermentados com a cozinha vegetal. A harmonização dos preparos com as cervejas do restaurante ficarão por conta de Julia Leme, sommelière da Fermentaria.

Dentre as opções para compartilhar, estão o quiabo com molho de gochujang, que leva quiabo verde e roxo, assado no forno à lenha, sweet chili de maçã fermentada, paçoca de gergelim e coentro e o funcho assado, composto por queijo de cabra, funcho, goiaba fresca e crumble com gergelim branco.

Já as pizzas poderão ser encontradas nos sabores alho e tulha, com salsa de ervas, pasta de alho, queijo tulha e alho frito, e alcachofra, composta por fundo de alcachofra com ricota e limão siciliano confitado e lascas de queijo tulha.

A sobremesa fica por conta do waffle de fermentação natural com sorvete de caramelo de cerveja.

Serviço

Data: 8 de março

Local: Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda

Horário de funcionamento da casa: 18h às 0h