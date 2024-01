O Drag Brunch Brasil reúne comida boa, bebidas refrescantes e um espetáculo de drag queens. O brunch é um café da manhã tardio que engloba tanto comidas típicas do desjejum quanto do almoço. A ideia de um brunch com apresentações de drag queens foi inspirada nos muitos brunchs drags que acontecem pelo mundo.

O cardápio é especialmente pensado para a ocasião. O chef Martin Casilli, do Sky Hall Terrace Bar, diz que a proposta sempre foi fazer um evento bem diferente. “A gente buscou trazer alegria em todos os sentidos, tanto na questão dos shows e do atendimento, quanto na parte das comidas e bebidas”, afirma. Por isso, abusam de cores, bastante ouro e flores na apresentação.

O tartine de salmão gravlax, alho poró e creme azedo trazem glitter comestível dourado salpicado por cima, bem como o sanduíche de waffle, frango empanado, avocado e ranch. Esse detalhe dá um aspecto vibrante à comida, muito de acordo com a elegância e a beleza do espetáculo musical das drags.

Comidas e bebidas do Drag Brunch Brasil Foto: Giulia Cucio/Estadão

No caso das bebidas, todas levam nomes de drag queens, como o Tiffany Bradshaw - um clericot com licor de pêssego e laranja, frutas picadas e prosseco - e o Diego Martins - coquetel sem álcool com abacaxi, earl grey, xarope de mel e limão siciliano. Já as sobremesas têm como destaque o waffle de Liege com doce de leite, banana e cacau, e a “soufflé pancake”, panqueca fofinha e muita saborosa servida com calda de rosas e romã.

A proposta para 2024 é trazer mais brasilidade ao cardápio. Com pratos como pão de queijo e moqueca vegetariana já presentes no menu, o chef também promete incluir o cuscuz nordestino na carta. A partir do dia 25 de janeiro, as novidades já estarão disponíveis.

O idealizador do evento Luan Teixeira, da Agência Cuco, afirma que seu objetivo principal era trazer a cena drag para o dia. Os shows com performances desse tipo são muito comuns em clubes noturnos e baladas, Teixeira buscou, então, fazer um evento que atraísse e incluísse todos os tipos de pessoas, para todas as idades. Objetivo este alcançado, pois entre a plateia, é comum ver crianças, casais heteroafetivos e homoafetivos, grupos de amigos, famílias, pessoas mais jovens e mais velhas e até mesmo pets marcando presença.

Menina performa junto à drag queen Sasha Zimmer no Drag Brunch Brasil Foto: Giulia Cucio/Estadão

Seu braço direito, Ikaro Kadoshi, é uma das drags queens que performam no Drag Brunch. Responsável pela curadoria artística e musical, ele busca sempre ter um cuidado com os tipos de música, piadas e vestimentas para que as performances atendam a esse público diverso. Em relação à comida e aos drinques do evento, um pedido de Kadoshi foi justamente “dar uma ‘draguiada’ na comida”, trazendo cores e glitter aos pratos. “O Martin como chef traz uma experiência completa de comida, bebida e arte, porque cozinhar também é uma arte”, completa.

O aniversário de São Paulo (25/01), contará com uma edição especial de quinta-feira, para quem quer celebrar a cidade em grande estilo. A programação conta com drags paulistanas e muita comida boa. Para esse dia, os ingressos já estão quase esgotados, mas não tema! Você já pode adquirir sua entrada para as datas anunciadas até março: 25/01, 04/02, 25/02, 17/03 e 31/03. Em breve, novos dias estarão disponíveis.

Os ingressos custam de 90 reais a 230 reais por pessoa. É possível comprar mesas privativas de duas, quatro e seis pessoas. Também há mesas compartilhadas, em valores menores, de duas a oito pessoas. A casa é dividida por setores e a consumação não está incluída no valor do ingresso.

Onde

Endereço: Sky Hall Terrace Bar - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - Vila Nova Conceição

Horários: 11h às 16h nos dias de evento.

Datas liberadas até o fim desta reportagem: 14/01, 25/01, 04/02, 25/02, 17/03 e 31/03.

Ingressos: https://feverup.com/m/121481

Para mais informações: @dragbrunchbrasil