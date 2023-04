A Elea Forneria está celebrando um ano, e, para celebrar, o chef da casa, Enrico Villela, irá receber os chefs do Borgo Mooca e do Bar Moela, Matheus Zanchini e Rômulo Morente, nesta quarta-feira (19).

Cada um irá preparar uma entrada, um prato principal e uma pizza diferentes do que o restaurante normalmente serve. Na verdade, neste dia, o menu tradicional não estará disponível.

Na noite especial, serão servidos, por parte do chef Zanchini, a Carne Cruda & Uni (filé batido na ponta da faca sobre ostras chamuscadas com burro del Chianti e ovas de ouriço), custando R$ 89; Raviolo Nero (pasta fresca tingida ao nero di seppia, coalhada, gema, manteiga de sésamo e Alice), por R$ 85; e a Pizza ALLA Norma, que é uma receita clássica italiana com berinjela, tomates e queijo stracciatella, custando R$ 65.

Já pelas mãos do chef Morente, estarão a focaccia com salada de camarão, vinagrete de chuchu, quiabo, cebola e bisque (R$ 78); o Spaghetti Frito, que é o espaguete com manteiga de conhaque, pepino, alho negro e cordeiro assado lentamente (R$ 85), sua versão de pizza é de Kimchiguim, coberta com embutido de Codeguim e Kimchi (R$68).

Já o anfitrião Villela fará uma focaccia acompanhada de atum, lulinhas, bottarga, coalhada de ovelha e ervas frescas (R$ 78); polvo com creme de batata, acompanhado de tapenade de azeitona, tomate assado e cavolo nero (R$ 90); a pizza dele será a Sobrasada Mallorquina, composta por tomate pelado, mozzarella, cebola roxa e pimenta calabresa ( R$ 68).

E claro que terá sobremesa para finalizar a noite. Os doces serão o tradicional cannoli de amarena e pistache (R$ 18), a Meringata, com morangos frescos, calda de morango, chantilly, merengue e suspiro (R$ 28); além da torta de chocolate, que é feita de chocolate belga 70% e sorbet de framboesa (R$ 35).

Serviço

Rua Florinéia, 270, Água Fria. (11)26672368. Ter. a qui. (18h30 às 23h), sex. e sáb. (12h às 16h e 18h30 às 00h), dom. (12h às 16h)