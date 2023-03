O restaurante Elea Forneria está comemorando um ano de vida e, para celebrar, o chef da casa, Enrico Villela, chamou o chef da Paul’s Boutique, Paul Cho, para juntos colocarem as mãos na massa e criarem duas novas receitas para o cardápio do estabelecimento.

Claro que juntando um pizzaiolo que comanda um local que serve pizzas inspiradas nas pizzarias criatividade não iria dar muito certo, né?

A Taco Pizza é um dos novos pratos da casa, feita de abacaxi, mussarela e barriga de porco Foto: Laís Acsa | Elea Forneria

O primeiro produto que surgiu desta parceria foi a Taco Pizza (R$ 62), de abacaxi, mussarela, barriga de porco, molho de tomate, cebola roxa e coentro.

A outra opção que é novidade no menu do jantar que acontece no próximo sábado (25), é o Calzone (R$ 51) de um salame típico da Calábria, chamado nduja, mussarela, milho, queijo tulha, molho de tomate e orégano.

Serviço

Rua Florinéia, 270, Água Fria. (11)998556908. 19h às 22h