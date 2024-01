O restaurante italiano da zona norte lança um menu de verão com criações do chef Enrico Villela. Todas as inspirações vieram do sul da Itália, para onde o profissional viajou. E nós trouxemos para você conhecer em detalhes, incluindo até os preços. Confira:

Como entradas, há três opções. O crudo de gamberi (camarão rosa cru, stracciatella, siciliano, pistache e óleo de cebolinha, acompanha focaccia de fermentação natural - R$ 75), o Supplì al telefono (bolinho de arroz carnaroli melado em pomodoro e manjericão, recheado com mussarela, empanado e frito em migas de pão da casa e finalizado com queijo tulha - R$ 39) e a salada da casa (mix de folhas orgânicas, picles de cenoura, tomate confit, atum cru, laranja-baía, coalhada de ovelha e amêndoas - R$ 65).

Os pratos principais são compostos por diversas massas como o Spaghetti al mare (pasta fresca, lulinhas em manteiga de ervas, crudo de atum e bottarga - R$ 79) e o Agnolotti del plin (pasta fresca recheada com camarão rosa e abóbora cabotiá, finalizada com sour cream de mascarpone - R$ 84). Para quem gosta de carnes, há também o Cotoletta alla milanese (prime rib suíno empanado e frito em migas de pão da casa, picles de mostarda e aioli, acompanhado de alface romana, rúcula selvática, manjericão, siciliano e queijo tulha - R$ 78).

O arroz de polvo (arroz bomba melado em tinta de pimentão vermelho, chorizo espanhol, salsa verde, aioli e polvo finalizado no forno - R$ 92) é outra opção, assim como a pizza Cipolla, que leva mussarela, requeijão de corte, cebolas tostadas, creme e melaço de cebola e ciboulette - sem molho de tomate (R$ 64). E claro que a sobremesa não podia faltar. O Frangere il fiore é composto por massa filo recheada com frangipane, chantilly, caramelo salgado, laranja-pera e pêssegos frescos e é acompanhado crumble de milho, especiarias e gelato de gengibre (R$ 36). Também não pode faltar o Tiramisù da casa (camadas de bolacha champagne embebida em café e marsala, creme de mascarpone, cacau e nibs de cacau - R$ 42).

Bateu a vontade? Então confira o endereço abaixo para visitar e provar as novidades

PUBLICIDADE

Serviço

Rua Florinéia, 270, Água Fria. (11)2667 2368. Ter. a qui. (18h30 às 23h), sex. e sáb (12h às 16h e 18h30 às 00h) e dom. (12h às 16h30)