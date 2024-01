Em Sherif, rede de restaurantes libaneses de alto padrão, terá unidade em São Paulo

Fãs de comida libanesa, se preparem: São Paulo irá ganhar uma unidade do Em Sherif, rede de restaurantes libaneses de alto padrão -- é o primeiro da América Latina.

O restaurante de culinária oriental fará parte do Cidade Matarazzo, complexo que contará ainda com mais de 35 novas experiências, entre cafés, lojas pequenas de serviço rápido, bares e restaurantes.

Detalhes da unidade da Em Sherif em Londres Foto: Em Sherif

“Estamos muito entusiasmados com o anúncio de mais um empreendimento na Cidade Matarazzo. A autenticidade e experiência sensorial do Em Sherif traz o DNA do que fazemos diariamente em nossos projetos”, diz César Antonelli, CEO da Mfoods, pilar gastronômico da Cidade Matarazzo, por meio de nota.

O que é o Em Sherif?

Original de Beirute, capital do Líbano, o Em Sherif é conhecido pela gastronomia sofisticada e tradicional.

O restaurante de alto padrão promove excelência também na supervisão da comida, garantindo que os clientes encontrem diariamente pratos requintados com os produtos mais frescos e da mais alta qualidade.

Mais detalhes serão divulgados em breve.