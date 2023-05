Endereços especializados em cookies ganham espaço nas ruas de São Paulo

Ao andar na Rua Costa Aguiar, no Ipiranga, você pode encontrar não apenas um, mas dois espaços para comer cookies em uma diferença de alguns poucos quarteirões. Esse movimento, que é facilmente identificado no “bairro do grito”, tem se multiplicado ao longo dos últimos anos também em outras regiões de São Paulo: são vários os endereços que abrigam portinhas ou espaços, até mesmo para tomar café, com foco nesses biscoitos.

Uma das opções da Costa Aguiar é a Cookeria. O espaço é agradável: mesas e cadeiras ficam espalhadas pelo endereço, que lembra a estrutura das antigas casas encontradas na região. Com oito anos de vida, a Cookeria começou como várias outras lojas especializadas no doce: primeiro para encomendas e, depois, vendo um claro aumento de demanda, abrindo o próprio ponto. Agora, as donas comandam uma equipe só de mulheres e felizes com o aumento da popularidade desse doce entre as pessoas do bairro e para além dele.

Fachada da Cookeria, na Rua Costa Aguiar, 1424, no bairro do Ipiranga Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

“Nos últimos anos, particularmente a partir de um maior intercâmbio cultural e acesso à gastronomia internacional e influência de mídias sociais, temos percebido um crescente interesse das pessoas pelos famosos cookies americanos”, dizem as donas, Carolina e Camila Lopez Apostolico, em resposta em conjunto. “A cada ano vemos mais lojas especializadas em cookies abrirem, muitas confeitarias e cafeterias adicionarem esse produto no cardápio e muitas pessoas fazendo cookies em casa para o próprio consumo”.

Andando alguns quarteirões, mais perto do Parque da Independência e ao lado do Sebo Pura Poesia, está a Gik’s Cookies. É uma portinha: você chega, faz o seu pedido, pega e vai embora. O negócio começou depois da Cookeria, durante a pandemia, e deu certo. Hoje, além da sede no bairro do Ipiranga, a casa especializada em cookies também abriu um outro endereço nos Jardins, na Alameda Campinas, de olho na popularidade do doce.

“Esse cookie mais caseiro, de casca crocante e macio por dentro, é uma coisa de poucos anos por aqui e acho que caiu nas graças do público justamente por ser delicioso. Acredito que a explosão vem da procura e também da versatilidade que o produto oferece”, explica Giovanna Rechelo Monti, uma das sócias da Gik’s, sobre a popularidade dos biscoitos.

Depois do primeiro ‘boom’

Ainda que muitos endereços especializados em cookies tenham surgido durante a pandemia, e o doce esteja em ainda mais evidência agora, não é algo totalmente novo. Ainda que a Cookeria tenha sido uma das precursoras do mercado em 2015, o primeiro boom veio entre 2017 e 2018, quando franquias começaram a se espalhar pela cidade.

“Após 2018, com a abertura de outras lojas, que como eu, começaram de maneira artesanal, o público começou a encontrar os cookies em mais lugares, e ele começou a ser tratado como um doce, que poderia ser trocado pela fatia de bolo ou sorvete na hora da sobremesa”, explica Bruna Rabelo, dona da Broo’s Cookies, que também nasceu dentro da casa da proprietária e hoje conta com lojas na Vila Madalena, Moema, Tatuapé e Morumbi.

Cookies artesanais ganharam espaço em meio aos cookies industrializados Foto: Tiago Queiroz

“Era nítido, com tantas franquias abrindo, que poderia ser uma boa oportunidade de negócios. Então vimos marcas que antes eram especializadas em biscoitos finos, brigadeiros e bolos, tendo em sua linha os cookies, ou até mesmo, tendo os cookies como seu carro chefe”, diz Bruna Rabelo. “Digamos que entrou no gosto do brasileiro”.

Vanessa Castelo, que abriu sua portinha em agosto de 2022, também acredita que o brasileiro aprendeu a saborear o que é um cookie de verdade. “As pessoas entendem melhor o que é o cookie verdadeiro, deixando de lado aquela ideia de biscoito seco e duro que as versões industrializadas oferecem”, explica a dona da Cookielicias, ali no bairro do Paraíso, em São Paulo. “Muitas marcas artesanais que começaram a atuar durante a pandemia e a vender por delivery viram a oportunidade de abrir suas lojas no pós-covid”.

Sabores diferentes? Temos!

Hoje, com tantas lojas espalhadas por São Paulo, uma das principais apostas é criar conceitos e sabores diferentes de cookies para se destacar. A Gik’s, por exemplo, faz isso mensalmente. “Temos os cookies do cardápio fixo mas todos os meses temos uma receita nova que fica pelo período de 30 dias. Já foram mais de 40 sabores e todo fim de mês recebemos uma enxurrada de mensagens de clientes querendo que aquele sabor fique fixo no cardápio e mais outra enxurrada de clientes curiosos pelo novo sabor”, diz Giovanna.

Gik's Cookies tem até sabor de leite Ninho, Red Velvet e cheesecake Foto: Tiago Queiroz

Uma casa que não tem medo de ousar -- e que dá muito certo em suas ousadias -- é a Beik. Daniela Etchenique Aguiar, uma das sócias da marca, começou tudo na cozinha de sua casa em 2013 e, depois de idas e vindas, retomou os negócios em 2020 com a irmã Andrea. Além dos cookies tradicionais, a Beik tem o Cookie Muffin, que é a massa do cookie clássico assada em um formato de mini muffin, com as opções de recheio de brigadeiro, Ninho com Nutella, brigadeiro e doce de leite, Nutella e pistache (R$ 10). Outra opção criativa é a panelinha de cookie, que vem direto da panela com uma crostinha crocante (R$ 110, duas ou três pessoas) e mil folhas de cookies (R$ 105, quatro pessoas).

“A chave do sucesso é uma confeitaria estar sempre se reinventando lançando novidades. Aqui na BEIK nosso sucesso vem justamente de uma receita de qualidade superior, um excelente trabalho de branding e inovação constante. Estamos sempre lançando produtos novos e sabores inusitados, justamente para conseguir cativar o consumidor e retê-lo ao longo do tempo”, explica Daniela Etchenique Aguiar, uma das donas da confeitaria.

Cookie muffin, com massa de cookie com recheios da Beik Foto: Ana Schad

Renato Chvindelman, fundador e sócio da Rusticookies, olha um pouco mais preocupado para essa possibilidade do público enjoar dos cookies em algum momento. “Existem várias marcas aventureiras no mercado. Algumas que surgiram durante a pandemia e outras que chegaram de ‘paraquedas’”, diz. “É um movimento bastante similar ao que já aconteceu com outros produtos, como a paleta mexicana, o pudim, o brigadeiro. Entendo que só sobreviverão as marcas que tiverem realmente produtos de qualidade e diferenciais competitivos. Aquelas que criarem uma relação afetiva com o consumidor”.