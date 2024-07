Há vida no Centro de São Paulo. A região, que foi muito degradada depois da pandemia, ganhou um novo respiro com ideias, negócios e empreendimentos que surgem por ali. Os restaurantes são uma dessas apostas: a comida do centro da cidade continua vibrante, não importa se novos ou antigos negócios. Há opções para todos os bolsos e gostos.

A seguir, Paladar fez uma primeira seleção de boas propostas gastronômicas no centro de São Paulo, indo além do centro histórico e abraçando também a República e até a Vila Buarque. Tentamos misturar as diferentes linguagens que circulam por lá. É inevitável que algumas coisas fiquem de fora. Mas o que vale, enfim, é celebrar a boa comida do Centro.

Churrasqueto

Não pense que vai encontrar no Churrasqueto aquele esquema de rodízio. Fundado em 1970, o restaurante, que fica ali pertinho da Galeria do Rock, funciona com pratos a la carte. Você pede tudo individualmente -- e preço e sabor são ótimos. Logo que você chega na mesa, servem uma porção de arroz e batata. Você ainda pode pedir outros acompanhamentos, como feijão e farofa. Depois, você escolhe uma carne, que tem diferentes valores de acordo com o tipo. A melhor é a Churrasqueto, que leva o nome da casa. É uma alcatra bem preparada e sem firulas. E ainda tem o preço: apenas R$ 41.

Onde: R. 24 de Maio, 237 - República. 3337-8428. 11h/17h (fecha dom.).

Fôrno

Dos mesmos sócios do Holy Burger, o Fôrno conta com uma cozinha casual, com influências de vários países, sob o comando do chef Filipe Fernandes. Por ali, saem pedidas como o clássico sanduíche de pastrami – são 3 toneladas produzidas todo mês. Além disso, são servidas pizzas de fermentação natural, massas frescas, pratos vegetarianos, embutidos artesanais, bem como picles, entre outras coisas, tais como sanduíches com os quatro pães feitos na casa - focaccia, ciabatta, brioche e campagna.

Onde: R. Cunha Horta, 70 - V. Buarque. 2645-9499. 12h/16h e 18h/0h (sex. e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

Sanduíche de pastrame do restaurante Fôrno Foto: Filipe Fernandes

Carlino

Restaurante mais antigo da cidade de São Paulo, o Carlino serve comida italiana desde 1881. O local é pequeno, quase escondido. Desde sua inauguração permanece no centro. Seu primeiro endereço foi no largo do Paissandu, mas com o progresso da cidade de São Paulo nos anos 1960, a casa foi para a avenida Vieira de Carvalho, no largo do Arouche. Ali, o estabelecimento dividiu a vizinhança com casas que hoje são grandes potências da gastronomia paulistana, como o Rubayat e o Fasano. Em 2002, fechou as portas e reabriu em 2005 no endereço atual, na Vila Buarque. No cardápio, chama a atenção o coelho alla lucchese (R$ 97), que leva massa como acompanhamento. Também faz sucesso o penne alla mariana (R$ 89), que leva frutos do mar cozidos no molho de tomates frescos e finalizado com manjericão. Mas fica a dica: explore o cardápio. Vale a pena.

Onde: R. Epitácio Pessoa, 85 - Vila Buarque. 3258-5055. 11h/15h (fecha seg.).

Conceição Discos

Café-restaurante da chef Talitha Barros, todo dia tem uma sugestão de prato diferente, como o delicioso arroz de suã. Também serve quitutes (como o pão de queijo recheado com pernil, uma pedida mais do que obrigatória), boas cervejas e o excelente pudim de leite sem furinhos! Os vinis vendidos por lá (daí o nome da casa) também são selecionados pela chef.

Onde: R. Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque. 3477-4642. 12h/17h (funciona apenas no último domingo do mês).

Galinhada com ovo frito da chef Thalita Barros, do Conceição Discos Foto: DANIEL TEIXEIRA

A Casa do Porco

Não tem como falar do Centro de São Paulo e não citar A Casa do Porco, eleito um dos melhores 50 restaurantes do mundo em 2024 (de novo!) e que tem até menu degustação vegetariano. A casa faz fila na porta. Dá para pedir vários pratos icônicos, como o porco assado Sanzé (R$ 84) ou a Porcoletta (R$ 96), mas o melhor caminho para conhecer A Casa do Porco é pelo menu degustação com oito etapas (R$ 220). Outra dica: é uma boa conhecer os outros negócios do grupo ali perto, com o Hot Pork e a Sorveteria do Centro.

Onde: R. Araújo, 124 - República. 3258-2578. 12h/23h (dom., 12h/17h).

Tem Umami

Uma das sensações mais recentes do Centro, a Tem Umami é uma pequena portinha no térreo do Copan, bem ao lado do Bar da Dona Onça. A casa, que tem cadeiras de praia para comer na rua, tem sorvetes com sabores bem variados, mudando sempre o cardápio. São sempre duas opções -- uma simples, outra mais incrementada. Já encontrei por lá um sorvete de torta de maçã, por exemplo, e acabaram de anunciar um sorvete de pingado.

Onde: Av. Ipiranga, 200 - Centro. 95357-4422. 11h/19h (sáb., 10h/20h; dom., 12h/18h; fecha seg.).

Almanara República

Esqueça o Almanara do shopping: este restaurante, que é o primeiro da rede, tem um sistema de rodízio, servindo esfihas, espetos de kafta, kibe cru e afins. Tudo isso em um ambiente histórico -- é, afinal, o primeiro Almanara da rede, que continua no mesmo prédio desde 1950. O rodízio sai por R$ 119,90 e vale chegar cedo. Afinal, a casa fica lotada.

Onde: R. Basílio da Gama, 70 - Centro. 3257-7580. 12h/22h.

Restaurante tradicional de pratos libaneses, o Almanara atua na capital paulista desde 1950 Foto: Nilton Fukuda|Estadão

Bar Estadão

Não quer saber de comida e prefere um bom lanche de pernil? No centro de São Paulo tem um dos melhores: o delicioso sanduíche do Bar do Estadão. Mas o melhor é que não é só isso. A casa também tem algumas pedidas certeiras no dia a dia, como o Picadinho, a R$ 35, e a Alcatra, com arroz branco soltinho, feijão de caldo e batata frita crocante. Também tem boas opções com frango, como o Filé de Frango Grelhado (R$ 34), com arroz à grega e as tradicionais batatas fritas crocantes. Tudo isso em um ambiente simples e amigável.

Onde: Viaduto Nove de Julho, 193, Centro. 3257-7121. Aberto todos os dias, 24h. Delivery via iFood.

Leiteria Ita

Quem entra na Leiteria Ita sente que está sendo transportado no tempo. O local, no centro de São Paulo, tem um ar modesto e que remete aos restaurantes de décadas passadas. No entanto, o espaço é movimentado -- durante a semana, inclusive, com fila na porta. E o menu dos PFs segue exatamente a tradição de outras casas de São Paulo: dobradinha na segunda, virado na terça, feijoada às quartas, rabada na quinta e bacalhau às sextas. Com bastante comida no prato, servindo até duas pessoas, os pratos ficam entre R$ 18 e R$ 35.

Onde: R. do Boticário, 31, República. 3223-3845. Seg. a sáb., 11h30/16h30.