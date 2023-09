Escandinavo lança menu especial de alta gastronomia viking

O Escandinavo, restaurante de gastronomia nórdica em Pinheiros, começa uma nova temporada nos próximos dois finais de semana -- mais especificamente, nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro. Após dar adeus ao menu de sabores da Noruega, a casa começa a servir, nessas quatro datas, um cardápio de alta gastronomia inspirado nos povos vikings.

É um menu totalmente elaborado com os ingredientes que os vikings utilizavam naquela época -- nada de batata, farinha de trigo, açúcar ou pepino, por exemplo. “[O menu] foi elaborado depois de muita pesquisa, inclusive direto da fonte em viagem recente com direito à visita ao Museu Viking na Noruega”, explica a chef Denise Guerschman.

De acordo com o que a chef explica, é uma gastronomia muito simples e complexa ao mesmo tempo, assim como a escandinava. A grande diferença é a ausência desses ingredientes comuns na cozinha nórdica hoje em dia e que, aqui, somem do cardápio.

A mesa única do Escandinavo Foto: Thiago Maziero

Dentre os destaques no cardápio, uma entrada com pães ancestrais e tørrfisk, o “bacalhau” viking; o primeiro prato com pato curado e defumado; principal com risoto de cevada, caldo de gravlaks, queijo, salmão e defumados; e, de sobremesa, rabanada com mel e hidromel.

“São preparos complexos feitos com os ingredientes encontrados naquela época e região”, explica a chef do Escandinavo. “A principal diferença deste menu é que, como há poucos registros do que exatamente os viking comiam, transformamos as pesquisas em pratos que poderiam facilmente ter sido feitos em um Fjord no norte da Noruega em plena era viking”.

Além dos pratos, há ainda opções de harmonização, que incluem um whisky norueguês e um interessante licor chamado Sangue de Odin, feito na casa com cerejas e sabugueiro.

Serviço

R. Mourato Coelho, 1365, Pinheiros.

Menu disponível nos dias 16, 17, 23 e 24 de setembro.

Reservas pelo whatsapp no número 11 95144 4486.

Jantar de sábado às 20h e almoço de domingo às 13h.

Menu: R$ 380 por pessoa. Harmonização entre R$ 160 e R$ 200.