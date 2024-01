Escondidinho é um prato fácil, prático e muito brasileiro. Geralmente, é composto por um algum tipo de purê que cobre uma proteína. O clássico dos clássicos é o escondidinho de mandioca com carne seca, mas ele também pode ser feito com frango, pernil, bacalhau, em versões vegetarianas e até com rabada.

Para quem é fã de escondidinho, separamos três lugares deliciosos que servem o prato de diferentes formas e valem muito a visita!

Mocotó

Com três opções do prato, o restaurante de comida sertaneja do chef Rodrigo Oliveira serve escondidinhos de carne seca com requeijão, frango com nata e, para os vegetarianos de plantão, de queijo de cabra com legumes. Todos os pratos saem por R$59,90 e são individuais.

Onde comer

Endereços:

R. Aroaba, 333 - Vila Leopoldina

Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100 - Vila Medeiros

Instagram: @mocotorestaurante.

O’Malley’s Bar

Um pub irlandês em São Paulo, o O’Malley’s Bar serve a tradicional “shepherd’s pie”, um tipo de escondidinho irlandês que leva pernil de cordeiro moído, refogado com legumes e purê de batata gratinado com parmesão. O prato sai no valor de R$45,00 e é um jeito diferente de saborear um escondidinho.

Onde comer

Endereço: Alameda Itu, 1529 - Jardim Paulista

Instagram: @omalleysbar

Le Jazz Brasserie

Mais uma inovação do clássico escondidinho, o Hachis Parmentier do Le Jazz Brasserie custa R$57,50 e é feito com rabada. Ele é um gratinado de rabada desfiada, com purê de batatas e crosta de pão, acompanhado por salada verde e picles. Um prato delicioso para o almoço.

Onde comer

Endereços:

R. dos Pinheiros, 254 - Pinheiros

R. Dr. Melo Alves, 734 - Cerqueira César

Av. Higienópolis, 618 - Higienópolis (Shopping Pátio Higienópolis)

Av. Brig. Faria Lima, 2232 - Jardim Paulistano (Shopping Iguatemi São Paulo)

Instagram: @lejazzbrasserie