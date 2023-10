Esposa de Almir Sater abre taverna italiana no Mercado de Pinheiros

A entrada da R. Dr. Manoel Carlos Ferraz de Almeida dá de cara para um comedor dos anos 1970, desses que têm toalha plastificadas, serve PFs sem glamour e nem sabe mais por que está ali. Do lado direito tem um açougue meio tristonho e, no esquerdo, o novíssimo Manduque.

O lugar já foi loja de especiarias e delicatessen, agora é uma taverna. Daria para chamar de rotisseria com mesinhas e também de trattoria, mas, ali, incrustada entre empórios, sob baixo pé direito, ela traz aconchego, antespasto, massa e taça de vinho das 11 da manhã às 6 da tarde e aceita bem a rotulagem afetiva de taverna.

O pequeno oásis de comfort food foi ideia de Ana Paula Sater, sim, esposa do cantor e violeiro pantaneiro, Almir, indicado há poucos dias à 24ª edição do Grammy Latino. Além de matriarca “de uma família das mais matriarcais do Goiás”, Ana também é historiadora, agricultora, apicultora, gestora ambiental e, sobretudo, acolhedora. Daí o Manduque, seu segundo negócio no Mercado de Pinheiros.

Pappardelle fresco com camarões do próprio mercado são servidos no novo Manduque Foto: Elvis Fernandes

O primeiro, Feliciana, no estacionamento, “serve pães e outras histórias. O Manduque vem do verbo manducar, que é comer, mastigar, mas de um jeito carinhoso, né?”. Por carinho, entenda-se antipasti como a sardella (R$ 16, 100 gramas), a caponata (R$ 9, 100 gramas) e a linguiça marinada (R$ 18,50, 100 gramas), que podem acompanhar o couvert (R$ 12), ou a panzanella (R$ 18), salada com tomatinhos, cebola roxa, pepino e croûtons da padaria irmã.

PUBLICIDADE

Entenda-se principalmente a lista curtinha de massas, que inclui o ravioli de mussarela de búfala com raspas de limão siciliano servido com molho de manteiga tostada (R$ 48), a lasanha da semana (que pode variar entre bolonhesa, cogumelos e bacalhau, R$ 78 cada) e o pappardelle com camarão (R$ 82).

Sobre ele, cabem umas palavrinhas: os ovos caipiras usados na massa têm gema alaranjada e são vendidos há décadas por Seu Gilberto, também no térreo do Mercado. Já os camarões, fresquíssimos, saem “na última hora” da Peixaria Nossa Senhora de Fátima, no primeiro andar.

Aliás, esta parceria é tão boa que Ana Paula comprou o espaço que pertenceu ao chef Checho Gonzales para abrir o mediterrâneo Azur do Mar e brilhar com pescados na brasa ainda este ano!

A torta de maçã quentinha com sorvete de baunilha é a única sobremesa no Manduque Foto: Elvis Fernandes

Voltando ao novíssimo italianinho, a cozinha fica sob os auspícios do casal de cozinheiros Mariana Adania e Fábio Sinbo, que atendem de uma vez até 16 pessoas e ainda preparam as embalagens de massas frescas (o quilo do mencionado pappardelle custa R$ 75; a lasanha congelada e a partir de R$ 78), molhos (R$ 61, 500 gramas do pomodoro; R$ 62 o vidro de fonduta de parmesão) e conservas (como a de alcachofra com hortelã, R$ 18,50 cada 100 gramas) para serem levadas.

PUBLICIDADE

Outros caprichos merecem ser mencionados: a única sobremesa é uma torta de maçã, invariavelmente quentinha, com sorvete de baunilha (R$ 22); a água gratuita do filtro de barro – a mesma usada na cozinha – vem de nascente da Serra da Cantareira; as verduras e as ervas são da horta de Ana; as taças de vinho, quase sempre orgânicos ou naturais, vão de R$ 27 a R$ 32 e, para aumentar a lindice, os arranjos nas mesas são feitos ali mesmo, na Flores do Mercado, pela vizinha Fatima Casarini.

Manduque – Massas e Maçãs

R. Pedro Cristi, 89, Box 6 e 7, Pinheiros. Seg. a sáb., das 11h às 18h. Tel.: (11) 99534-2473