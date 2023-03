Todos os anos, a temporada de trufas continua aguardada no mundo da gastronomia. O principal motivo é que as incomparáveis trufas negras italianas, vindas diretamente de Nórcia, na região da Úmbria, são colhidas somente no inverno europeu e apresentam um sabor marcante e singular.

Pioneiros em difundir a iguaria no Brasil, o Fasano e o Parigi tradicionalmente preparam seus cardápios da temporada em torno das trufas. Sob o comando dos chefs Luca Gozzani e Eric Berland, à frente dos restaurantes Fasano e Parigi, respectivamente, os pratos especiais entram em cena. A temporada acontece enquanto durarem os estoques, e os restaurantes recomendam fazer reserva antecipada.

Trufas negras Foto: Bruno Geraldi

No menu do Fasano, é possível encontrar os seguintes pratos: carpaccio di manzo con scaglie di grana e tartufo nero (R$ 480), tartare di manzo con tartufo nero (R$ 480), fettuccine al burro con tartufo nero (R$ 650) e ravioli de funghi e tartufo nero (R$ 520).

Já no menu Parigi, as opções são estas: tostino di pane al burro, uovo e tartufo nero (R$ 450), carpaccio di manzo con scaglie di grana e tartufo nero (R$ 480), gnocchi di patate al burro con tartufo nero (R$ 520), Capelli d’angelo al burro con tartufo nero (R$ 520), risoto al parmigiano con tartufo nero (R$ 520) e tartare di manzo con tartufo nero (R$ 520).

Serviço

FASANO:

Continua após a publicidade

Endereço: Rua Vitório Fasano, 88 - Hotel Fasano São Paulo

Telefone: (11) 3896 4000

Horário: De segunda a quarta, das 19h às 00h. Quinta a sábado, das 19h às 1h, Domingo das 12h às 17h

Capacidade: 64 no salão principal e 12 na sala privé.

Cartões de crédito e débito: Todos

Acesso para deficientes, Wi-fi, (Couvert) (R$ 47) e Valet/Manobrista no local.

Delivery: Grupo Fasano / Gero e iFood

Continua após a publicidade

PARIGI:

Endereço: Rua Amauri, 275, Itaim Bibi

Telefone: (11) 3167-1575

Horário: Segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sábado das 19h à 00h. Domingo das 12h às 17h.

Capacidade: 74 lugares e varanda e lounge abertos.

Cartões de crédito e débito: Todos

Acesso para deficientes, Wi-fi e Valet/Manobrista no local

Continua após a publicidade