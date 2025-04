A oitava edição do Brooklin Taste acontece nos dias 12 e 13 de abril. Este ano, o festival de rua traz 42 expositores que incluem atrações gastronômicas como Grand Hyatt, Mil Confeitaria, Maialino Panino, Tradi Hamburgueria, Davvero Gelato, Cenouradas, Firedoor Burger e Maialino Panino.

Das 11h às 20h, o evento acontece na Praça Lions Monções, entre as ruas Flórida e Arandu, no bairro paulistano do Brooklin. O grande objetivo dessa iniciativa é dar espaço para restaurantes da região e arredores.

Para beber, haverá ativações com cerveja, vinho e drinques. O evento também inclui atrações para os pequenos e uma área especial para pets.

12 e 13 de abril, das 11h às 20h

Praça Lions Monções (entre as ruas Flórida e Arandu)

Entrada gratuita