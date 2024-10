Festival Raízes junta gastronomia e música no Ibirapuera; veja chefs e restaurantes participantes

O Festival Raízes chega a São Paulo no próximo sábado e domingo (12 e 13/10) para a sua maior edição até o momento, celebrando gastronomia saudável e sustentabilidade, ao lado de atrações musicais. O evento já acontece há 6 anos, e essa edição é a primeira a chegar em SP.

A ação é parte do calendário oficial das comemorações dos 70 anos do Parque Ibirapuera, e tem entrada gratuita. O Festival Raízes contará com a presença de personalidades como Bela Gil, do Camélia Ódódó, a confeiteira e chocolatier Luiza Abram, Aline Guedes, Rodrigo Freire, do Preto Cozinha, com apresentação geral de Raquel Novais, ex-Masterchef Brasil, que comanda a agenda de palestras e oficinas de cozinha ao vivo, em que os presentes poderão degustar das criações dos chefs.

Bela Gil é uma das participantes do evento. Foto: Alessandra Lima/Divulgação

As atrações gastronômicas também contam com uma área de alimentação com restaurantes paulistanos: Camélia Òdòdó, de Bela Gil, oferecerá pratos veganos; Preto, do chef Rodrigo Freire, tem opções de pratos baianos, com foco em receitas sustentáveis; Casa Tucupi oferecerá sabores autênticos da culinária regional do norte; Griô Comedoria servirá pratos africanos tradicionais; Los Dos contará com pratos da culinária mexicana; Plant Choice traz ao cardápio pizzas de fermentação natural com ingredientes plant-based; e Hi Pokee oferecerá uma seleção de pokes fiéis à origem havaiana.

“A ideia era criar uma plataforma de engajamento que qualifica a música e a gastronomia, trazendo novas iniciativas, artistas e empreendedores”, comenta Pedro Assis, idealizador do evento, que também destaca a valorização da culinária de produtores locais para o festival. Também haverão iniciativas para a doação de refeições para comunidades vulneráveis em parceria com a Gastromotiva.

O público estimado é de 20 mil pessoas, superior às edições anteriores, que aconteceram no Rio de Janeiro e Niterói. O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e conta com o patrocínio da Yelum Seguradora, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Data: 12 e 13 de outubro

Horários: das 12h às 22h

Local: Parque Ibirapuera, Portão 10 / Ao lado do Museu Afro Brasil.

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, na altura do número 5300. Instagram: @festivalraizes. Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/festival-raizes-12-10/ https://www.sympla.com.br/evento/festival-raizes-13-10.