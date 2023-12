Dezembro acaba de começar e, com ele, os preparativos para as festas de final de ano. Com Natal e Ano Novo chegando, reunir toda a equipe em uma confraternização para celebrar é uma tradição. O que não faltam são opções de restaurantes para se despedir do ano que passou em grande estilo. O Paladar separou cinco lugares para surpreender na festa da firma este ano, com cardápios e pacotes especiais!

Rincon Escondido

Uma experiência gastronômica com parrilla e bebidas de qualidade, tudo a vontade, o Rincon Escondido é uma ótima opção para a festa de fim de ano da empresa. O espaço pode ser reservado através do site com uma opção de “experiências corporativas”, que proporciona “diversas experiências gastronômicas que geram relacionamento e integração de equipes, clientes ou grupos de amigos num ambiente intimista e aconchegante”.

Com diversas entradas, incluindo bruschettas e linguiças, um prato principal de bife ancho ou de chorizo com batata doce assada e, de sobremesa, um crepe de doce de leite com licor, a refeição da firma pode ser ainda mais gostosa. As experiências variam de acordo com o número de pessoas e o tipo de experiência, indo de 7 mil a 33 mil reais, com 10 a 25 pessoas por pacote.

Serviço

Instagram: @ricon_escondido_parrilla

Endereço: Rua Madalena, 69 - Vila Madalena

AMA.ZO

Restaurante Ama.zo Foto: Cristiano Ferreira Kato

Com uma classificação de Bib Gourmand, do Guia Michelin, o AMA.ZO traz um cardápio variado que une ingredientes brasileiros e peruanos em pratos de sabor vibrante e surpreendente. Para as comemorações, o cardápio é adaptado especialmente para a ocasião, de acordo com a demanda de cada cliente. Entre as opções, estão um menu focado em cocktails e outro em jantar à mesa.

O pacote de confraternização custa a partir de R$450 por pessoa, variando conforme o número de convidados, data e horário, com lotação máxima de 200 pessoas. Dentre as opções diferentonas da casa, estão drinques de milho roxo, patacones com lagarto e mandioca, conchas com mel de tucupi e muito mais!

Serviço

Instagram: @amazoperuano

Endereço: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos

Tantin Bar

O Tantin Bar é focado em gastronomia brasileira e possui mesas a céu aberto, na calçada, mas, em dias de chuva, também é possível desfrutar do ambiente interno, não se preocupe! Para as festas de fim de ano, o chef da casa preparou três menus especiais, com os melhores petiscos da casa.

Uma das opções sai a R$120 por pessoa e inclui cerveja Original à vontade e pratos como Atolado de Vaca 2.0 (bolinho de mandioca recheado com costela assada), Pastel de Queijo com Couve, Bolinho de Jerimum e o Saudade da Bahia (pastel com recheio cremoso de camarão). Outro pacote de fim de ano inclui mais opções de comidinhas e um open bar de cerveja Original, caipirinha e batidas da casa. Este, a 220 reais por pessoa.

Serviço

Instagram: @tantinbar

Endereço: R. dos Pinheiros, 987 - Pinheiros

Johnny Rockets

Para um jantar da firma mais descontraído, o Johnny Rockets oferece espaço e serviço para eventos sociais e corporativos em sua loja conceito, na Vila Madalena, o Johnny Rockets Lab. Com capacidade para 180 pessoas, possui ambiente temático e pratos e drinks exclusivos. São dois andares super instagramáveis.

Os pacotes estão disponíveis a partir de 20 pessoas e variam de acordo com os itens desejados no cardápio. Os valores vão de R$120 a R$250 por pessoa. Para fazer seu orçamento e reservar um espaço, basta mandar um e-mail para eventos@johnnyrockets.com.br ou ligar para (11) 3816-2268. O WhatsApp é (11) 93217-5643.

Caso seu grupo seja menor do que 20 pessoas, vale marcar a confraternização de segunda a sexta, entre 16 e 20 horas, para aproveitar o Happy Hour da casa com 15% de desconto em todas as entradas e bebidas alcoólicas.

Serviço

Instagram: @johnnyrocketsbrasil

Endereço: Rua Purpurina, 550 - Vila Madalena

Rendez Vous Bistrô

Varanda do restaurante Rendez Vous Foto: Gustavo Pitta

Para um final de ano à francesa e com muita comida boa, os pacotes para confraternização do Rendez Vous são uma excelente pedida! Os pacotes de final de ano variam entre almoço, Happy Hour e Jantar. Todos só podem ser garantidos por grupos de no mínimo 10 pessoas e, no máximo, 30.

A opção do almoço acontece exclusivamente de segunda a sexta, com no máximo 2 horas de duração. Ela inclui entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas à vontade. O valor varia de R$99,90 a R$129,00 por pessoa.

Já no Happy Hour inclui petiscos e bebidas alcoólicas a R$179,00 por pessoa no pacote simples - com direito a caipirinha/caipiroska, gin tônica, mojito e cerveja Heineken - e R$259,00 por pessoa no completo - com todas as bebidas do cardápio simples mais drinques como lillet, aperol spritz e cerveja Baden Baden. Ele pode ocorrer de segunda a quinta e ter duração de, no máximo, 2 horas no pacote normal e 3 horas no simples.

Por fim, o pacote jantar custa R$179,00 por pessoa e ocorre de segunda a quinta, com duração máxima de 3 horas. O menu conta com entradas, prato principal e sobremesa, além de bebidas não alcoólicas inclusas e à vontade. Os vinhos não estão inclusos, mas há 20% de desconto a partir da terceira garrafa.

Serviço

Instagram: @rendezvous.bistro

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 179 - Pinheiros