Fora de Série: Bráz exalta ingredientes brasileiros em 9ª edição do festival

Em oito edições - a primeira ocorreu em 2004 -, o festival Fora de Série, da Bráz, já revelou mais de 40 ingredientes, todos artesanais, com produção limitada, ou seja, fora de série (pegou o nome?), e de qualidade excepcional - requisitos básicos para serem selecionados pela marca. Nesta 9ª edição, batizada de Bráziliano e que estreia hoje na Casa Bráz, e dia 10 nas demais unidades da pizzaria, entram mais 20 produtos para conta.

Desde março, a Bráz está às voltas com pequenos produtores brasileiros (e não italianos, como de costume) em busca dos ingredientes perfeitos para o festival. Mais de 150 produtos foram testados para chegar nesses 20, que foram escolhidos a dedo para incrementar, além das quatro pizzas inéditas que compõem o menu especial, a tábua de queijos, embutidos e vegetais, que aparece como opção de entrada, e a sobremesa, um sorvete de mascarpone com geleia de figo, regados com um fio do azeite Bráz Fora de Série 2023, produzido pela Batalha, em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul.

Dentre os ingredientes garimpados, destaque para o presunto cru Yaguara, de produção limitadíssima, que dá as caras tanto na tábua abre-alas, quanto na pizza que leva também fior di latte, abobrinha amarela e flor de abobrinha. O cremoso queijo Azul da Mantiqueira, produzido pela mineira Paiolzinho, foi parar na cobertura da Auguri com outros quatro laticínios brasileiros. Flores de mel e mel de angico, que tem textura naturalmente cristalizada, complementam a redonda.

Tábua de queijo, embutidos e vegetais de pequenos produtores brasileiros é destaque no festival Foto: Pedro Ferrarezz

Já o friarielli, broto de brócolis em conserva (um clássico da região da Puglia), é fornecido pela paulistana De Tommaso. Sutilmente amargo, ele incrementa a pizza Campania, que leva também creme de funghi, fior di latte, linguiça Blumenau e cogumelos enokitake.

Na La Regina Margherita, o destaque, além do vistoso tomate coração de boi, é o queijo Bráz Fora de Série 2023, feito pela Vermont Queijos Especiais, de Santa Catarina. Ele é maturado por 60 dias e “fica perfeito para pizza”.

Esses e outros ingredientes cobrem as massas de longa fermentação e alta hidratação da casa (receita de Vicenzo Capuano, referência em pizza napolitana), feitas com farinha italiana Caputo 00, que, a saber, foi destaque já na primeira edição do festival. Depois disso, a tal farinha, produzida em moinho de pedra de 1924, passou a ser usada (e cobiçada) por muitas outras pizzarias no Brasil.

Confira mais detalhes sobre os ingredientes do festival Fora de Série 2023