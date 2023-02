A Mooca, na zona leste de São Paulo, é conhecida pelo Juventus, pela paixão pelo bairro e, é claro, por sua diversidade cultural e gastronômica. Com raízes italianas e portuguesas, a região oferece uma variedade de opções culinárias, desde os tradicionais pratos italianos e portugueses até comida árabe -- isso sem falar, é claro, dos ótimos bares e pubs por ali.

Para aqueles que amam comida italiana, a Mooca é o lugar perfeito para experimentar a autêntica pizza napolitana e massas feitas à mão. Já os apaixonados por comida portuguesa podem desfrutar de pratos tradicionais, como o bacalhau à brás e o cozido à portuguesa. A seguir, confira uma seleção de Paladar de onde comer no bairro da Mooca.

A Pizza da Mooca

Um dos estabelecimentos mais tradicionais do bairro, a Pizza da Mooca é especializada em pizza napolitana. Com um ambiente acolhedor e uma equipe de funcionários amigáveis, o restaurante é um ótimo lugar para desfrutar de uma refeição em família ou com amigos. As pizzas são feitas com ingredientes frescos e de alta qualidade, enquanto o forno a lenha é o responsável por dar à pizza seu sabor único e crocante. A carta de pizzas tem uma grande variedade de sabores, desde as tradicionais margherita (R$ 46) e calabresa (R$ 51) até opções mais criativas, como a pizza de carbonara (R$ 52) ou a Gorgon Ramsay (R$ 52).

Onde: R. da Mooca, 1747, Mooca. 2601-4653. 18h/23h (sexta e sábado, até 23h30; domingo, até 22h30).

Carro-chefe da Pizza da Mooca, a margherita Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Pizza Onesttà

É numa casinha singela, acolhedora como os sobrados nas nonnas da Mooca, que está a Onesttá -- outra boa pizza da Mooca. Aqui, eles prezam pelo tradicional bem feito: massa fininha e crocante, com bastante cobertura, e sem muitas invencionices de sabores. É muito gostosa a Marguerita (R$ 39, pequena), que vem com bastante queijo, a Portuguesa (R$ 38, pequena, com molho de tomate, mussarela, presunto cozido, ervilha, cebola, ovo) e a Pepperoni (R$ 38, pequena), cheia de sabor, e que mostra como dá pra fazer o simples bem feito. Para beber, vá com o chá da casa (R$ 10): docinho e acompanha bem a pizza.

Onde: R. do Oratório, 113, Mooca. 2268-4865. Todos os dias, 18h/23h.

Hospedaria

Fazendo referência aos imigrantes que ajudaram a construir o bairro da Mooca, a Hospedaria é um dos restaurantes mais badalados de lá -- com filas que, aos finais de semana, passam de uma hora. A experiência começa pelo ambiente, que lembra os galpões tradicionais do bairro, com mesas largas e pé direito alto. A comida, enquanto isso, é inspirada nos pratos do dia a dia dos imigrantes italianos. No cardápio, estrogonofe (R$66), parmeggiana da nonna para compartilhar (com milanesa de angus, molho ao sugo e creme de queijo meia cura, feito à lenha, R$132) e o risoto imigrante, um clássico da casa, feito com arroz agulhinha puxado com creme de abóbora, costelinha de porco, ervilha, legumes orgânicos, fonduta de queijo e ovo mole (R$68). Só é preciso ir com bastante paciência: o serviço é um tanto quanto lento e faz com que a espera seja ainda maior.

Onde: R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca. 2291-5629. Seg., 12h/15h. Ter. a qui., 12h/15h e 18h/22h. Sex. e sáb., 12h/22h30. Dom., 12h/17h.

Pappardelle da Hospedaria Foto: Sergio Castro|Estadão

Borgo Mooca

Restaurante comandado pelo chef Matheus Zanchini, o Borgo Mooca é uma daquelas preciosidades de bairros. Instalado em uma casa dos anos 50, pouco mexida, o restaurante é decorado com quinquilharias garimpadas pelo mundo e espalhadas por todos os lados. A cozinha é de inspiração italiana, mas pouco se preocupa com as tradições e investe em combinações inventivas. Quer um exemplo? O lombo de atum com molho putanesca, ou o toncazzo, versão do katsu sando japonês com filé alto à milanesa. Aberto apenas quatro dias da semana (do jantar de quinta ao almoço de domingo), é comum a casa ter uma fila de espera que leva mais de uma hora. Mas vale a espera, pela comida e pela experiência.

Onde: R. Com. Roberto Ugolini, 129, Mooca. 97041-7543. Qui., 18h/23h; sex. e sáb., 12h/23h; dom., 12h/16h.

Cadillac BBQ

Entrar no Cadillac BBQ é como ser transportado para outro lugar. O espaço, seguindo a moda das churrascarias americanas, é uma mistura divertida de um ferro-velho com um quintal-texano, com mesas internas e ao ar livre -- no espaço aberto, aliás, é onde há mais curiosidades, como um ônibus abandonado. É gostoso e bem servido o Combo BBQ (R$ 55), com pequenas porções de várias receitas, como Mac & Cheese, salada Coleslaw, costela de porco defumada com molho barbecue e até bolo de milho. Ele serve bem duas pessoas se pedir uma entrada antes, como a porção de tacos (R$ 37) e o milho (R$ 27).

Onde: R. Borges de Figueiredo, 60, Mooca, 2309-0484. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Ambiente do restaurante BBQ Cadillac localizado na RuaBorges Figueiredo, no bairro da Mooca. Foto: Daniel Teixeira / Estadão Foto:

Di Cunto

A Di Cunto é uma confeitaria conhecida por sua variedade de doces e salgados. A casa tem, em seu cardápio, tortas, bolos e doces, com variedade de sabores, indo desde as tradicionais tortas de limão e chocolate até opções mais criativas, como a torta de frutas vermelhas ou a torta de iogurte. Além disso, eles oferecem uma grande variedade de doces típicos italianos, como tiramisú, cannoli e panna cotta. Para quem prefere comer um salgado no lanche da tarde, ainda tem empadas, pastéis e croissants, perfeitos para um lanche rápido. Eles também possuem opções de café e chás, para acompanhar os doces e salgados. Um marco da Mooca e que é passagem obrigatória ali por essa região da cidade.

Onde: R. Borges Figueiredo, 61, Mooca. 2081-7100. 9h/19h (dom., 8h30/17h; seg., 12h/19h).

O tradicionalíssimo cannoli da Di Cunto Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Don Carlini

Um dos restaurantes mais tradicionais da Mooca é o Don Carlini, na mesma casa desde os anos 1980. Sempre lotado, o espaço é frequentado pelos mais variados clientes -- desde empresários durante a semana e até famílias que, nos finais de semana, vão atrás de alguns dos pratos mais comentados da casa. É o caso do suculento Cabrito Assado (R$ 96, corte do pernil de cabrito marinado em vinho tinto, ervas e assado com cebolinhas caramelizadas, brócolis, batatinhas e arroz) e o vitelo à romana (R$ 85, corte do vitelo, marinado e assado em baixa temperatura, servido fatiado com tagliarini ao triplo burro).

Onde: Rua Dona Ana Neri, 265, Mooca. 3208 2024. 12h/15h (sáb., e dom., até às 17h).

Hot Rod Dog

Com referências às estradas norte-americanas, que vão do puxador da porta até os detalhes no cardápio, a Hot Rod Dog é um dos melhores hot-dogs de São Paulo. Usando a salsicha do tipo frankfurt, a casa, comandada pelo casal Monia Ohatani, engenheira de alimentos, e Alexandre Brazales, guia de turismo especializado em programas para motoqueiros nos Estados Unidos, tem lanches saborosos e generosos. É muito gostoso o Mooca Dog, hot dog que homenageia o bairro, que leva salsicha frankfurter artesanal com molho de tomate natural da casa, queijo gratinado, molho pesto e tomates frescos picados.

Onde: Rua Guaimbé, 302, Mooca. 3205-4698. 18h/23h (sáb., e dom., 13h/23h; fecha seg., e ter.)

Esfiha Juventus

Não dá para falar da Mooca e ignorar a Esfiha Juventus. Inaugurado em 1967, o nome homenageia o clube vizinho e tem uma das esfihas mais saborosas da região -- quiçá, de São Paulo. São vários sabores disponíveis, desde os mais tradicionais (queijo, carne, frango) até alguns mais diferentes, mas igualmente saborosos (alho, carne seca, queijo com aliche). Também são gostosos outros pratos árabes, como kibes, coalhada e kibe cru.

Onde: R. Visconde de Laguna, 152, Mooca. 2796-7414. 10h/23h30.