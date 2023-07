A Gelato Boutique, da chef Marcia Garbin, vai realizar o Festival do Queijo Paulista, que buscar enaltecer os pequenos produtores de queijo do interior de São Paulo. O evento, que vai acontecer de 28/07 até 03/09, selecionou cinco produtores e fazendas de queijo artesanal para fazerem parte da festa.

Entre os selecionados, estão as fazendas de Lano-Alto, de Catuçaba; Pardinho, da própria região de Pardinho; Rima de Porto Feliz; Atalaia, de Amparo e Queijo com Arte, da Fazenda Santa Luzia, em Itapetininga.

Sobre a importância do Festival do Queijo Paulista, a chef Marcia Garbin ressaltou o orgulho de trabalhar com queijos artesanais. “Desde o início da Gelato Boutique trabalhamos com sorvetes de queijos artesanais e, a cada ano, a gente acompanha o mercado desta iguaria crescendo e ganhando importantes premiações internacionais. Por isso, quisemos homenagear os queijeiros e mostrar o orgulho em trabalhar com eles, fazendo este festival que mostra a excelência do queijo artesanal de São Paulo”, disse Márcia.

Gelatos de Queijo Foto: Bruna Cruz

Confira as receitas que estarão no 1º Festival de Queijo Paulista:

Gelato de Queijo Tulha com Banana Caramelizada, da Fazenda Atalaia (O Queijo Tulha ganhou Medalha de Ouro no World Cheese Awards e Medalha de Ouro por dois anos consecutivos no Prêmio Queijos Brasil)

Gelato de Requeijão de Prato, Leite e Goiabada, da empresa Lano-Alto.

Gelato de Queijo Mandala com Doce de Leite, da Pardinho Artesanal.

Gelato de Queijo Maratimba com Calda de Limão Siciliano, da Queijaria Rima.

Gelato de Queijo Gregório, da Queijo com Arte Fazenda Santa Luzia

Serviço

Jardim Paulista: Fechado

Pinheiros: Rua dos Pinheiros, 444

Shop. Cidade São Paulo: Av. Paulista, 1230

Telefone - (11) 3541-1532