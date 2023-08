Guia Michelin volta ao Brasil e relança seleções de restaurantes no Rio e São Paulo

Após suspender as seleções de restaurantes no fim de 2020, o Guia Michelin está de volta ao Brasil. De acordo com anúncio da empresa na manhã desta segunda-feira, 28, o guia retomará as atividades nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, suspensas no fim de 2020. As novas seleções de restaurantes das duas cidades serão apresentadas em março de 2024, em data ainda a ser divulgada.

“As inspetoras e inspetores do Guia Michelin já começaram a voltar a estes bons restaurantes e agora estão ansiosos para revelar sua próxima edição em março de 2024″, disse, por meio de nota, Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia Michelin.

A retomada das atividades do guia no Brasil conta com o apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Prefeitura da Cidade de São Paulo, por meio de suas Secretarias de Turismo.

Prato do Huto, restaurante que entrou no guia Michelin com uma estrela desde a primeira edição, em 2015 Foto: Fábio Honda

Todas as recomendações gastronômicas do Guia Michelin do Rio de Janeiro e São Paulo serão atualizadas exclusivamente em formato digital no site e no app gratuito do guia.

PUBLICIDADE

De acordo com a empresa, os restaurantes recomendados serão selecionados de forma independente pelas inspetoras e inspetores do Guia Michelin seguindo a metodologia histórica e universal, implantada pela primeira vez no Brasil em 2015.