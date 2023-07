Hamburgueria inspirada em Harry Potter cria torneio bruxo de comida

A competição pode ser uma ótima pedida de diversão nas férias e uma opção de onde comer em São Paulo Foto: Viviane Boscaro | Vassoura Quebrada

Se você sempre sonhou em participar de um torneio bruxo, aqui vai uma ótima opção para você aproveitar as férias neste mês de julho com ou sem crianças. A hamburgueria de São Paulo, Vassoura Quebrada, está preparando um campeonato envolvendo seus lanches. Batizada como Torneio Triburgue, a competição vai dar oportunidade de os próprios clientes decidirem o futuro do menu da casa.

Por R$ 59,90, você recebe uma tábua com os pequenos lanches Provonatu (pão de abóbora, queijo provolone chapeano, hambúrguer de carne de 70g, tomate-cereja confit e molho chimichurri), Agárikus (pão de abóbora, queijo prato, hambúrguer de carne de 70g, mix de cogumelos, cebola crispy e maionese de cogumelos) e Crocóvio (pão de abóbora, queijo prato, hambúrguer de carne de 70g, pepperoni, cupim desfiado e maionese) e um cartão de votação para votar no seu prato predileto.

No dia 31 de julho, a academia de magia do Vassoura Quebrada irá contabilizar os votos e o vencedor permanecerá no cardápio.

Serviço

Unidade 1: R. Desembargador do Vale, 836, Perdizes. (11)91349-4922. Seg. (fechado); ter. à qui. (18h às 22h30); sex. (13h às 16h e 18h às 22h30); sáb. (13h às 22h30) e dom. (13h às 19h);

Unidade 2: Av. das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio. Todos os dias (12h às 22h)