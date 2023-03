A confeitaria saudável Isabela Akkari abriu sua primeira cafeteria na região dos Jardins, em São Paulo, na última quarta-feira (7).

A loja fica dentro da Patbo, marca da estilista Patrícia Bonaldi, e é uma opção para quem está fazendo compras e quer aproveitar para tomar um cafezinho acompanhado de um delicioso bolo sem glúten ou um doce sem açúcar, deixando a experiência dois em um ainda mais gostosa.

O Bolo da Nana é um dos carros-chefe da cafeteria e está sendo servido nesta loja do Jardins Foto: Rhaiffe Ortiz | PatBo e Isabela Akkari

Para quem não conhece, doce sem açúcar, sem glúten ou sem lactose são pontos fortes da doceria que está há nove anos no mercado, conquistando adeptos e desbancando o mito de que essas opções são sinônimo de sobremesa sem sabor. Na nova experiência do café, é possível experimentar uma fatia do Bolo da Nana (R$ 27) - um dos carros-chefe da casa - além de outros docinhos, como o alfajor de chocolate branco (R$ 20).

O café fica localizado na rua Haddock Lobo e já está aberto ao público de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, do meio-dia às 18h.

Serviço

Rua Haddock Lobo, 1550, Cerqueira César, 99448-550.

Continua após a publicidade