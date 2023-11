Janaína Torres Rueda e Tássia Magalhães recebem 8 chefs latino-americanos no dia 1º de dezembro

Sábado, às cinco da tarde, Tássia Magalhães chegou esbaforida ao Rio de Janeiro. Carregava uma centena de tortinhas, mais de mil massinhas recheadas com queijo de cabra à mão, entre outros insumos que pesavam mais que o seu peso. O motivo? Às 8 da noite inaugurava os festejos para o Latin America 50 Best Restaurants.

O evento vegetariano, em Botafogo, foi compartilhado com o colombiano Alvaro Clavijo (do El Chato, atualmente 33º melhor restaurante do mundo) e a carioca Nathalie Passos (chef do Naturalie).

Janaína Torres Rueda, por sua vez, ainda não tinha desembarcado na capital fluminense – precisava antes comemorar o aniversário do filho caçula, no domingo. No entanto, já estava com a cabeça no jantar que dividirá com as amigas cozinheiras Roberta Sudbrack e Narda Lepes no próximo dia 29, na cidade maravilhosa.

A bem dizer, na cabeça de Tássia e de Janaína há coisa demais: estão, sim, ansiosas para saberem que posição ocuparão no mais prestigiado ranking gastronômico da América Latina, que sai nesta terça, e não pouco nervosas com o encontro que organizam na volta a São Paulo.

Nesta sexta, dia 1º de dezembro, elas recebem outros chefs premiados pela lista no Elas por Eles, jantar especialíssimo no Nelita, em Pinheiros.

PUBLICIDADE

Este é o flyer do evento Elas por Eles, que acontece no dia 1º de dezembro Foto: Débora Vidal

O menu de 7 tempos contará com pratos de Álvaro Clavijo (do El Chato, em Bogotá), Benjamin Nast (do Demencia, em Santiago), Gérman Sitz e Pedro Peña (do Niño Gordo, em Buenos Aires), Iván García (do El Bosque Bistró, em Caracas), Juan Luis Martínez (do Mérito, em Lima), Jaime Rodriguez (do Celele, em Cartagena) e Jefferson Rueda (d’A Casa do Porco, em São Paulo).

Ah, anfitriãs também cozinharão, claro. O jantar festivo tem a missão de “celebrar culturas e sabores de seis diferentes países”, define Janaína. A harmonização com vinhos e coquetéis especiais ficará por conta de Danyel Steinle. Os pouquíssimos convites (R$ 1850) estão à venda no site https://www.exploretock.com/nelita/event/444663/elas-por-eles.

Nelita

R. Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros. Sex., 19h30. Tel.: (11) 99886-2384