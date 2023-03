Jesuíno Alves de Melo Calado, o Brilhante, nasceu na Serra do Caju, no município potiguar de Patu, no século 19. Cresceu como agricultor e, numa seca, assumiu o papel de Robin Hood da região, saqueando comboios do governo para alimentar os mais pobres.

Da mesma cidade do Rio Grande do Norte, Rodrigo Levino, 41 anos, achou que contaria histórias como as do cangaceiro de dentro das redações, enquanto jornalista. Eis que, entre um fechamento e outro, achou mais graça em narrar o sertão por meio da comida. Assim, há 7 anos, inaugurou o Jesuíno Brilhante, pertinho do Hospital das Clínicas, no bairro paulistano de Pinheiros.

Hoje, quase na frente do sobrado em que nasceu, o restaurante de cozinha nordestina, que só funciona na hora do almoço, sabe que colocou a carne de sol caseira no mapa gastronômico da zona oeste. Orgulhoso, prepara-se para festejar esse e outros feitos com dois jantares, um no dia 10, outro no 24 de abril, às 19h30 (R$ 175 o menu sem bebidas ou R$ 230 com vinho).

“Quando abrimos não imaginava que podíamos chegar aqui. Os dois anos de pandemia também foram bem difíceis, mas sobrevivemos, então juntar amigos para cozinhar é uma forma de celebrar isso. Todos eles são clientes que nos frequentam desde o primeiro sobrado, então, nas nossas conversas fomos descobrindo interseções entre as cozinhas”, justifica Levino.

Os amigos aos quais o ex-jornalista se refere são os chefs Bia Freitas (do Pasta Shihoma), Checho Gonzales (do Mescla), Fred Caffarena (do Make Hommus. Not War) e Yuri Machado (do pernambucano Cá-Já), a confeiteira Marilia Zylberstajn (da doceria homônima) e as sommelières Daniela Bravin e Cássia Campos (do Sede 261 e do Huevos de Oro), que harmonizarão os dois menus.

O Jesuíno Brilhante inaugurou há 7 anos no bairro paulistano de Pinheiros Foto: Ju Buosi | Jesuíno Brilhante

A saber, o cardápio do dia 10 traz cozido de favas andinas e brasileiras com charque de cordeiro, produzido com exclusividade pela charcuteria artesanal Casa das Meninas, de Paraty, e peixe em leite de coco fresco com jerimum caboclo tostado preparados por Checho; o encontro do couscous nordestino de legumes com o paulista de camarão e a buchada das arábias (bucho de cordeiro recheado com arroz basmati, cordeiro assado, galeto, especiarias e castanhas brasileiras) assinados por Fred.

Já na noite do 24, há crostini com patê de fígado de galinha e capelacci de carne de sol na nata das mãos de Bia; tacos de saramunhete com mole de moqueca e tropeiro de feijões e favas brasileiras com charque e sururu, por parte de Yuri. Em ambas as comemorações, a sobremesa será a torta de caipirinha de caju de Marilia. Os rótulos ainda não revelados serão sugeridos por Bravin, que no início dos anos 2000 viveu em Natal.

Serviço

Rua Arruda Alvim, 187, Pinheiros. 10/04 e 24/04 às 19h30. Reservas: (11) 2649-3612 e sympla.com.br