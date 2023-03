Em julho do ano passado, Tássia Magalhães levou a mãe para conhecer Buenos Aires. O que seria um final de semana de descanso, virou uma maratona gastronômica. Em grande parte, por conhecer os colegas Germán Sitz e Pedro Peña.

Inquietos e criativos, os chefs estão entre os grandes empreendedores da gastronomia portenha. Começaram em 2015 com La Carnicería, parrilla que trouxe um novo olhar para o tradicional “asado” (o churrasco argentino), desde sempre preparado com carne vinda do pasto de uma cooperativa de La Pampa, não por acaso fundada pela família de imigrantes judeus de Germán.

A mesma matéria-prima, nobre e ética, aparece nos outros negócios da dupla em Palermo (a taqueria Juan Pedro Caballero, o bar de tapas Paquito, a lanchonete Chori) e notadamente no case Niño Gordo – provavelmente o restaurante mais instagramado da capital argentina.

Dentre os maiores hits da casa de inspirações asiáticas está o katsu sando, feito com tenríssimo bife de chorizo e brioche de estilo japonês, típico de Hokkaido. Pela primeira vez, o sanduba que funciona como prato principal será servido no Brasil. Aliás, é a estrela do cardápio exclusivo do almoço no próximo dia 19, no Nelita, no Baixo Pinheiros.

“A carne do katsu sando é de um animal especialmente criado para nos dar estas condições de alta maciez, que simula a textura do nosso shockupan, bem fofinho. Para acompanhar, fazemos um molho tonkatsu à base de ameixa umeboshi e uma maionese japonesa temperada com wasabi e soja”, explica Sitz.

O menu especial de domingo custará R$ 250 e inclui ainda snack de foie gras, dumpling de chinchulín e camarão, tomate com baunilha, peixe ao curry de espinafre e ravióli duplo de pato e milho. “Fiz este ravioli doppio para servir no Niño, em setembro passado, e estava esperando o momento certo de colocá-lo no Nelita”, conta Tássia, que encerrará o evento com uma sobremesa elaborada na sua novíssima confeitaria, a Mag Market. A saber, um choux de pêssego e gorgonzola dolce.

Mais do que seguir a tendência de collabs gastronômicas, “receber um amigo como o Germán é menos sobre imaginar pratos juntos e mais sobre manter harmonia no menu e na cozinha – porque antes da saideira, tem que ajudar a limpar a bagunça”, revela a chef virginiana. As vagas para o evento inédito são limitadas e as reservas são recomendadíssimas. Aviso final: na data o menu regular da casa estará suspenso.

Nelita Rua Ferreira de Araújo, 330, Baixo Pinheiros. Terça a sexta das 19h às 23h; Sábado 13h às 16h e das 19h às 23h, Domingo das 13h às 17h. Capacidade: 56 lugares. Wi-fi. Acesso para cadeirantes.