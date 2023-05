Quer saber onde comer pizza no Morumbi? A pizzaria La Braciera aumentou o leque de boas opções na Zona Oeste de São Paulo com seu cardápio de redondas italianas com um quê de pizza paulistana.

Entre as opções, a casa oferece as já conhecidas frango com catupiry e portuguesa - que custam a partir de R$ 34,95 - além das diferentonas como a de queijo brie com geleia de pimenta (a partir de R$ 35,95) e a margherita italiana D.O.P. (a partir de R$ 34,95). E, para agradar os paladares doces, há a que leva uma base de Nutella mais chocolate Lindt e pedaços de brownie, que custa R$ 82

A nova casa fica na Rua José Jannarel, número 437, - próxima à avenida Jorge João Saad - e conta com 150 lugares.

Serviço

Rua José Jannarelli, 437, Jardim Guedala. (11) 94114-1120. Dom. à qui. (18h às 23h) e sex. e sáb. (das 18h às 00h)